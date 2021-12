Sống cả một đời người, chỉ có 3 điều thực sự quan trọng, bạn có biết?

Đừng quên cội nguồn của bạn

3 điều thực sự quan trọng trong cuộc đời. Ảnh: Công lý & xã hội

Luôn nhớ về cội nguồn để đảm bảo rằng bản thân sẽ không bao giờ quên đi tại sao bạn lại có ngày hôm nay. Đừng quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ và ý kiến của người khác, chỉ cần bạn cư xử sao cho xứng đáng với lương tâm của chính mình.

Thực tế trong cuộc sống ngày nay, sự méo mó về giá trị, nhân cách sống không phải do bản chất mà chính vì tài sản, tiền bạc, lòng tham, để mọi người đã quên đi nhiều thứ thực sự quan trọng với cuộc đời mình.

Vì vậy, cho dù cuộc sống của bạn có ra sao và cho dù bạn gặp phải những thay đổi gì đi chăng nữa, thì đừng bao giờ đánh mất đi cội nguồn của mình.

Phải có một nơi để về

Bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ khiến bạn cảm thấy an tâm hơn so với lúc độc thân, dù cuộc sống không hẳn là thoải mái nhưng nó khiến bạn cảm thấy an toàn. Hôn nhân có thể khiến bạn vui hơn trong cuộc sống, nhưng cũng có thể khiến cuộc đời bạn đau khổ hơn, mang thêm gánh nặng cho bạn, nhưng nó sẽ nâng đỡ bạn, giúp bạn trưởng thành, bản lĩnh hơn bằng sức mạnh của tình yêu, lòng bao dung. Dù thế nào đi chăng nữa thì hôn nhân vẫn rất êm đềm.



Một từ đơn giản "nhà" là nơi bình yên, kiên định và thiết thực nhất trong tâm hồn chúng ta, là bến đỗ tinh thần và là nơi cư trú của tâm hồn.

Có nơi dành cho thể xác và có nơi dành cho tâm hồn, đó là điều hạnh phúc và mãn nguyện nhất trên đời này của con người, ngoài ra nhà còn có thể đánh thức những cảm xúc đẹp đẽ nhất trong trái tim ta. Vì có nhà, ta đam mê cuộc sống và sáng tạo hơn.

Con người ai cũng phải có đích đến, dù đông đúc hay bình thường, chỉ khi trở về nhà thì mọi thứ mới trở lại yên bình, tĩnh lặng, cuộc sống gia đình luôn mang đến cho bạn động lực ngày càng lớn hơn.



Lên kế hoạch trước

Cuộc sống là gì? Đó là một quá trình thăng trầm, có thăng trầm và chu kỳ bất tận, luôn biến đổi không ngừng.



Nói cách khác, trong cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, vì vậy cần chuẩn bị nhiều thứ cho những việc bất ngờ có thể xảy ra.

Sống hôm nay mà không có kế hoạch, dự định trước cho ngày mai thì ngày mai đến chắc chắn bạn sẽ mất cảnh giác, chuẩn bị mọi thứ đã quá muộn khiến cuộc sống của bạn khó khăn hơn, tình cảnh của bản thân càng thêm lúng túng. Đúng vậy, không có ngày mây vĩnh viễn, cũng không có ngày mưa vĩnh viễn, nhưng cũng không có ngày nắng vĩnh cửu.

Nếu bạn không chuẩn bị trước bất cứ thứ gì, việc phải phơi mình hoàn toàn ra bên ngoài, mặc cho mưa gió tác động vào người là điều bạn sẽ phải gặp phải. Vì vậy bạn nhất định phải lên kế hoạch trước.