Tuy nhiên, theo Healthshots dưới đây 4 loại thảo mộc giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn, giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.

Húng quế

Húng quế cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị các tình trạng y tế như huyết áp, cảm lạnh, cảm cúm, viêm khớp và các bệnh khác. Eugenol có trong lá húng quế giúp các mạch máu thư giãn, vì thể huyết áp cao có thể được kiểm sát. Uống trà húng quế hoặc nhai húng quế sống được khuyến khích vì những lợi ích sức khoẻ.

Húng quế hay còn gọi là húng tây được cho là có thể kiểm soát huyết áp. Ảnh: Pixabay

Quả amla (quả me rừng, quả lý gai)

Quả amla (quả me rừng) là một loại siêu thực phẩm cũng giúp giảm huyết áp cao bằng cách mở rộng mạch máu. Những người bị bệnh tim nên ăn quả alma (quả me rừng) vào bữa sáng khi bụng đói. Nước ép amla (quả me rừng) cũng tốt cho sức khoẻ.

Quả me rừng (alma) là siêu thực phẩm giúp giảm huyết áp cao. Ảnh: Pixabay

Tỏi

Tỏi rất giàu các hợp chất lưu huỳnh như allicin rất tốt cho tim mạch. Nó giúp tăng lưu lượng máu và thư giãn các mạch máu, dẫn đến giảm huyết áp.

Allicin, thành phần hoạt động có trong tỏi, chủ yếu chịu trách nhiệm hạ huyết áp. Ảnh: Pixabay

Quế

Quế là một phần không thể thiếu trong các món ăn Ấn Độ, và nó cũng được sử dụng ở Ayurveda để điều trị các bệnh về tim và huyết áp cao. Quê cũng giúp giãn nở và thư giãn mạch máu, dẫn đến giảm huyết áp.

Quế được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị các bệnh về tim, bao gồm cả huyết áp cao giúp bạn sống khỏe mỗi ngày. Ảnh Pixabay