“Sống một đời thật đáng” tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn

Thiên đường xanh giữa lòng phố thị



Mỗi buổi sáng, thay vì bị đánh thức bởi tiếng còi xe ồn ào, vốn là đặc trưng của một thành phố gần 10 triệu dân, cư dân Vinhomes Grand Park lại thức dậy với bản hòa ca của thiên nhiên. Môi trường sống xanh đã tạo nên bức tranh khác biệt cho Đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam, nơi người dân tự xây dựng cho mình thói quen rèn luyện, chăm sóc bản thân và bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

Tại đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn, một ngày mới luôn bắt đầu rất bình yên, trong trẻo.

Bị lôi cuốn bởi lối sống xanh độc đáo đó, Thanh Duyên (26 tuổi) đã chấp nhận rời xa khu vực trung tâm, nơi đang làm việc, để chuyển về Vinhomes Grand Park "sống thử". Và không có gì bất ngờ khi đây là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất, giữ chân bạn trẻ này tại đại đô thị trong gần 2 năm qua.

"Lần đầu đến với Vinhomes Grand Park, được trải nghiệm bầu không khí trong lành của đại đô thị, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của môi trường sống. Nơi ở mới đã giúp bản thân tôi thay đổi, tạo ra nhiều thói quen tích cực và cảm thấy những phút giây trôi qua không bị phí hoài", Duyên chia sẻ.

Để tạo nên những trải nghiệm khác biệt đó, Vinhomes đã kiến tạo Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn tới 76ha công viên, cây xanh, mặt nước. Trong đó, nổi bật là công viên trung tâm rộng tới 36ha, 15 công viên nội khu, 13 bể bơi phong cách resort, các kênh đào nhân tạo, các khu vườn ươm xanh mát... Vị trí kế cận 2 dòng sông lớn cũng mang tới cho đại đô thị không gian trong lành, nơi mỗi phân khu đều được bao bọc bởi mảng xanh cùng những công trình, cảnh quan thơ mộng.

Hệ sinh thái xanh với những tiện ích cảnh quan đầy màu sắc bao phủ khắp đại đô thị.

Bên cạnh đó, đại đô thị sở hữu hệ sinh thái all-in-one với hàng nghìn tiện ích đẳng cấp đáp ứng cho mọi nhu cầu của cư dân. Những trải nghiệm đó cũng liên tục được nâng tầm với phong cách mua sắm xanh tại Vincom Mega Mall chủ đề "Park-in-Mall"; thỏa đam mê với môn thể thao thượng lưu tại sân tập golf 2 tầng 36 slots; vui chơi giải trí không giới hạn với quảng trường Golden Eagle đã khai trương hay công viên giải trí VinWondes đang hình thành.

Đặc biệt, cuộc sống đủ đầy đó sẽ được đảm bảo an toàn 24/7 với hệ thống an ninh đa lớp của Vinhomes. Con trẻ luôn được an toàn mọi lúc, mọi nơi khi tham gia vui chơi trong đại đô thị mà không cần gia đình phải kè kè giám sát. Từng hàng cây, bãi cỏ cũng được chăm sóc bởi các nhân viên cần mẫn với hệ thống quản lý chuyên nghiệp, giúp thảm thực vật nơi đây 4 mùa luôn xanh tốt.

Cư dân luôn dễ dàng tiếp cận được các tiện ích xanh tại Vinhomes Grand Park.

Rời trung tâm để về phía Đông thành phố, điều bất ngờ với Thanh Duyên còn là đường đi làm tưởng xa lại hóa gần. Đoạn đường đã được rút ngắn nhờ hệ thống giao thông xanh VinBus. Với tuyến xe kết nối trung tâm, việc đi làm mỗi ngày của các cư dân như Duyên trở nên thuận tiện hơn. Thay vì cảnh chen lấn, khói bụi và những tiếng còi xe ầm ĩ, quãng thời gian đi làm là lúc cô gái trẻ thảnh thơi nghe nhạc, đọc sách hay thả hồn nhìn ngắm quang cảnh đường phố.

"Vinhomes Grand Park không chỉ giúp tôi thực hiện ước mơ mà còn thay đổi mục tiêu của cuộc đời, khi tôi vừa quyết định mua một căn hộ 2 phòng ngủ. Bởi chỉ tại đây, tôi mới có thể được tận hưởng cuộc sống hết mình, để sống một cuộc đời thật đáng, trọn vẹn tới từng phút giây", chị Duyên hào hứng chia sẻ về kế hoạch dài hơi của mình.

Cuộc sống lý tưởng được xây dựng từ nền móng

Cũng giống như Thanh Duyên, đến nay, gần 60.000 cư dân đã chọn Vinhomes Grand Park làm nơi an cư, đặc biệt là các gia đình đa thế hệ với những đòi hỏi về chất lượng sống khắt khe. Trong đó, ngoài các yếu tố như tiện ích, môi trường sống thì chất lượng của cộng đồng cư dân cũng trở thành yếu tố quan trọng không kém.

Vinhomes Grand Park là lựa chọn hàng đầu cho những gia đình đa thế hệ.

Bà Phạm Quỳnh Chi (56 tuổi), cư dân phân khu Origami, cho biết: "Tôi sống ở Hà Nội, chuyển vào TP. HCM theo con. Thay đổi môi trường sống sợ nhất là cô đơn. Ở Vinhomes Grand Park khiến tôi rất bất ngờ khi nơi đây không chỉ đáp ứng đủ các nhu cầu thiết yếu như chăm sóc sức khỏe hiện đại, giáo dục chất lượng quốc tế mà còn có cả một cộng đồng dân cư gắn kết, hòa đồng".

Sau khi tham gia các hoạt động do CLB Sống Xanh - Sống Vui khỏe tổ chức tại đại đô thị, bà Chi đã tìm được những người bạn đồng niên có cùng sở thích. Cuộc sống đã hết cô đơn khi bên cạnh những tiện ích đủ đầy sẵn có, còn có nhiều sân chơi hấp dẫn do CLB cộng đồng tổ chức.

Như ngay trong tháng 8 này, cư dân yêu thể thao sẽ có cơ hội tranh tài tại "Đại hội Bơi Kình ngư Vinhomes" (25/8). Trong khi đó, cư dân nhí sẽ có mùa hè thật ý nghĩa trước khi bước vào năm học mới với hoạt động "Vẽ tương lai xanh" (4/8). Các gia đình cũng càng thêm gắn kết với "Ngày hội Sáng tạo và Khám phá" (11/8) hay "Ngày hội sống Xanh - sống Khỏe" (18/8)...

Những hoạt động cộng đồng giúp gắn kết cư dân Vinhomes Grand Park.

Những mảnh ghép nói trên đã giúp Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị lý tưởng, chốn sống mơ ước của nhều người. Với khả năng lấp đầy lên tới 120.000 người, hiện điểm đến phía Đông TP HCM vẫn đang tiếp tục chào đón các cư dân mới - những người muốn sống một đời thật đáng tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn.