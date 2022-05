Sony đầu tư tiền khủng cho trò chơi điện tử, Microsoft cũng chơi lớn khi metaverse lên ngôi

Các thương vụ sôi nổi gần đây trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử cho thấy, cuộc đua giành tài năng phát triển trò chơi có kinh nghiệm đang khốc liệt hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi xu hướng metaverse đẩy các công ty trong các ngành khác vào cuộc đua tìm kiếm săn lùng đội ngũ nhân tài.

Với việc mua lại Bungie trị giá 3,6 tỷ đô la, Tập đoàn Sony đã đặt mục tiêu vào lực lượng tài năng chịu trách nhiệm tạo ra các thương hiệu có cơ sở người hâm mộ trên toàn thế giới, như Destiny và Halo.

Sony và Microsoft tranh giành các nhà phát triển trò chơi khi metaverse phát triển. Ảnh: @AFP.

Sau đó, Sony dự kiến tiếp tục sẽ bỏ ra 1,2 tỷ đô la hướng tới việc giữ chân khoảng 900 nhân viên của Bungie. Sony Interactive Entertainment sẽ mua cổ phần của Bungie do tư nhân nắm giữ từ các nhân viên, và đưa ra khoản bồi thường bổ sung trong vài năm để duy trì hoạt động sau khi mua lại.

Thỏa thuận "được cấu trúc để khuyến khích các cổ đông và các tài năng sáng tạo khác tiếp tục làm việc tại Bungie sau khi thương vụ kết thúc", Giám đốc tài chính của Sony, Hiroki Totoki cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Microsoft nhấn mạnh "tài năng đẳng cấp thế giới" của Activision Blizzard vào tháng 1 này khi công bố kế hoạch chi 68,7 tỷ USD mua nhà phát triển, hiện có khoảng 10.000 nhân viên của Activision Blizzard tập trung chủ yếu ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

Theo Microsoft, metaverse là nơi thế giới vật lý và kỹ thuật số kết hợp với nhau, mặc dù nó còn rất nhiều ở giai đoạn sơ khai. Ý tưởng là bạn sẽ đeo kính thực tế ảo và hình đại diện kỹ thuật số của chính bạn (avatar) sẽ tương tác với những người khác tại nơi làm việc và giải trí trong sự kết hợp giữa thực tế ảo và tăng cường.

Microsoft đã nói rõ với kế hoạch mua lại Activision Blizzard trị giá 68,7 tỷ đô la (50,6 tỷ bảng Anh) rằng, họ hy vọng chơi game sẽ là một tính năng chính của thế giới mới này, với Satya Nadella, chủ tịch và giám đốc điều hành của Microsoft, cho biết rằng chơi game "sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của các nền tảng metaverse". Nếu metaverse là một thế giới nhập vai, thì trò chơi - ví dụ như các tựa game như Roblox và Minecraft (thuộc sở hữu của Microsoft) sẽ mang lại trải nghiệm đó cho những người tham gia.

Tất nhiên, có những lợi ích ngay lập tức cho Microsoft, họ sẽ có quyền truy cập vào 390 triệu người dùng hàng tháng của Activision và các thương hiệu trò chơi khổng lồ như Call of Duty và Warcraft. Microsoft sở hữu nền tảng chơi game Xbox và các trò chơi và tài năng của Activision sẽ giúp công ty trong cuộc chiến cạnh tranh với PlayStation của Sony cũng như các dịch vụ chơi game từ nền tảng VR của Meta, Oculus.

Và trong khi Activision Blizzard và Bungie chủ yếu tập trung vào trò chơi dựa trên màn hình truyền thống, cả hai đều thuộc sở hữu của các công ty có đầu tư đáng kể vào thực tế ảo thông qua nền tảng Windows Mixed Reality của Microsoft và PlayStation VR của Sony . Khi câu chuyện metaverse tiếp tục phát triển, mối quan hệ với nền tảng trò chơi của Microsoft và Sony sẽ tiếp tục được phát triển mỗi năm.

Có thể thấy, việc mua lại các studio trò chơi có thành tích đã được kiểm chứng là một trong những cách mà các công ty đang cạnh tranh để tìm kiếm nhân tài, nhằm đảm bảo một phần lớn hơn của thị trường trò chơi điện tử đang phát triển. Theo một số ước tính, thị trường toàn cầu của trò chơi điện tử đã tăng lên khoảng 200 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đại dịch Covid-19 khiến người tiêu dùng phải ngồi yên ở nhà.

Trả tiền là một động lực lớn khác. Theo dữ liệu từ trang web tìm kiếm việc làm Indeed - lương cho các nhà phát triển trò chơi trung bình hơn 90.000 USD một năm ở Mỹ - cao hơn khoảng 30% so với mức trung bình trên toàn quốc do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cung cấp.

Tại Nhật Bản, Capcom đang tăng mức lương cơ bản cho nhân viên toàn thời gian trung bình lên 30%, và Sega đang đưa ra mức đãi ngộ liên quan đến hiệu suất làm việc.

Sự gia tăng của metaverse đã làm cho sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Citigroup nhận thấy nền kinh tế metaverse có khả năng phát triển lên tới 13 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Facebook cho biết họ có kế hoạch thuê 10.000 người chỉ riêng ở châu Âu để "giúp xây dựng nền kinh tế metaverse".

Nền kinh tế metaverse có khả năng phát triển lên tới 13 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Các kỹ năng được mài giũa trong ngành công nghiệp trò chơi có thể dễ dàng được tận dụng trong các ứng dụng metaverse. Nhân viên có kinh nghiệm có thể sử dụng các công cụ CGI để tạo không gian ảo và tạo hình đại diện kỹ thuật số (avatar) dựa trên nhân vật hoặc người thật, hoặc phân tích hoạt động của người dùng để giúp duy trì hoạt động của dịch vụ.

Khi ngày càng nhiều công ty xem metaverse như một cách mới để kết nối với người tiêu dùng, các nhà phát triển trò chơi có cơ hội sử dụng tài năng của họ trong các ngành công nghiệp khác nhau. Một tin tuyển dụng của Nike cho "nhà thiết kế trò chơi 3D / kỹ sư metaverse" tìm kiếm nhiều năm kinh nghiệm phát triển trò chơi cùng với sự hiểu biết về "xu hướng, kỹ thuật và công nghệ chơi game mới nhất".

Bên cạnh đó, trải nghiệm với không gian ảo mô phỏng vật lý trong thế giới thực có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến mô phỏng thực tế, theo nhận định của người đứng đầu bộ phận phát triển hệ thống lái tự động Denso của nhà sản xuất phụ tùng ô tô Nhật Bản- vốn cũng có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp game.

Kazuki Harada tại Mynavi Creator- một dịch vụ tuyển dụng do Mynavi Works của Nhật Bản điều hành, coi kinh nghiệm trong ngành công nghiệp trò chơi là nguồn cung cấp tiềm năng cho sự nghiệp cả đời, cho sự sáng tạo của tài năng trong lĩnh vực này. Nhưng "nhiều nhà phát triển đã không nhận ra rằng kinh nghiệm trong sản xuất trò chơi có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác", Harada nói.