Startup Metaverse khiến các Shark tranh cãi về việc theo đuổi ước mơ, Shark Erik có ngay deal đầu tiên

CEO Nguyễn Anh Tuấn vào thẳng vấn đề với từ khóa “Metaverse” – được coi là ‘trend’ - xu hướng của ngành công nghệ hiện nay. Anh Tuấn đưa ra kế hoạch gồm 3 bước: bước 1 – xây dựng các lớp học để học sinh, sinh viên, người lớn tuổi có thể học tập và làm việc trong không gian đó, bước 2 – xây dựng các trường học có đủ chức năng. Cuối cùng là bước 3 – xây dựng một thành phố giáo dục, song song với phát triển 1 Marketplace (chợ trực tuyến) để mua bán trao đổi các NFT của các công cụ giáo dục, vật phẩm sáng tạo của các sinh viên tạo ra.

Anh Tuấn cũng đưa ra các con số thống kê hiện tại: Việt Nam chi ra khoảng 5,9% GDP tương đương với khoảng 16 tỷ đô la 1 năm cho giáo dục và con số đó còn gấp khoảng 100 lần trên thế giới. Do đó, thị trường phát triển Metaverse trong giáo dục có thể nói là khổng lồ. Elite Meta cũng đã làm việc với một số trường Đại học trong nước và quốc tế để đưa công nghệ này vào việc giảng dạy. Dựa vào quan điểm và hướng phát triển đó, Tuấn Anh gọi vốn 100 nghìn đô la cho 1% cổ phần công ty.

Nguyễn Anh Tuấn – Sáng lập và Điều hành của Elite Meta. Ảnh: Shark Tank

Tuy vậy khi được Shark Bình hỏi về doanh thu, Tuấn Anh thừa nhận công ty hiện chưa có và doanh thu dự kiến sẽ đến từ 2 nguồn: việc cho thuê các lớp học ảo, hợp tác và ăn chia % với các cơ sở giáo dục. Shark Hưng đưa ra ý kiến cho rằng lớp học ảo chỉ tăng tính trải nghiệm thú vị cho người dùng chứ không làm thay đổi nội dung và hành vi của đối tượng tham gia. Startup giải thích thêm rằng họ có 2 mô hình: học ‘chay’ và học với giáo viên giảng bài như bình thường.

Là một người quan tâm và am hiểu về công nghệ, Shark Erik lập tức đặt ra câu hỏi về việc so sánh sản phẩm của Startup với Google. Anh Tuấn cho rằng thị trường của các ‘ông lớn’ như Google, Facebook là toàn cầu và dùng những nền tảng không có quá nhiều tùy biến để sử dụng phổ cập cho người dùng. Còn nền tảng Metaverse Edu sẽ chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực giáo dục nên các tùy biến trong mô hình này sẽ tốt hơn.

Shark Liên cũng bày tỏ sự quan ngại khi Startup phải đối mặt với những ‘ông lớn’ và bà muốn biết thế mạnh của công ty là gì. Với câu hỏi này, Tuấn Anh chia sẻ rằng anh là 1 Kiến trúc sư có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất cao cấp. Anh cùng đã đi rất nhiều thành phố lớn trên thế giới để nghiên cứu về kiến trúc, lịch sử văn hóa. Những kiến thức cùng kinh nghiệm của anh được áp dụng cho đồ họa trong ứng dụng này. Tuấn Anh chỉ ra rằng các nền tảng hiện nay đang có sự nhầm lẫn giữa đồ họa Game và đồ họa Kiến Trúc gây ra sự mệt mỏi cho người sử dụng bởi não bộ sẽ phản ứng lại những gì không quen thuộc trong cuộc sống bình thường. Đồ họa của công ty anh được thiết kế chặt chẽ về tỷ lệ khuôn hình, màu sắc, chất liệu… Đây chính là điểm đặc biệt trong thời điểm hiện tại mà Elite Meta có thể hơn được những ‘ông lớn’. Bên cạnh đó, 1 trong số các đồng sáng lập của Elite Meta làm trong Accenture (Đức) – tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới và nắm chắc kinh nghiệm về lĩnh vực Metaverse. Tuấn Anh khẳng định rằng công ty của anh đang đi song song với Accenture về mặt công nghệ.

Tuấn Anh thừa nhận công ty hiện chưa có và doanh thu. Ảnh: Shark Tank

Shark Erik cho rằng mục đích cuối cùng của 1 công ty công nghệ giáo dục là giúp học sinh học tập hiệu quả hơn, điều này anh chưa thấy Startup đề cập đến. Trả lời cho câu hỏi này, Tuấn Anh đưa ra quan điểm: “Hiệu quả học tập phụ thuộc và rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là phải thách, thích vào lớp thì học sẽ tốt”. Anh cũng đưa ra dẫn chứng về việc thử nghiệm tích cực MetaClass cho 100 học sinh tiểu học trong đó có con gái của anh. Đây cũng là giải pháp cho các gia đình không còn phải vất vả trong việc đưa con đi học mà có thể chuyển sang hình thức online.

Shark Bình khá thẳng thắn khi đưa ra nhận xét góp ý dành cho Startup. Theo anh những gì mà MetaClass đang làm là ‘bắt trend công nghệ’ – Metaverse. Shark Bình đưa ra rất nhiều dẫn chứng cho việc Metaverse và các những trend gần đây gây ‘cơn sốt ảo’, thực chất là phức tạp hóa một vấn đề đơn giản và không đem lại bất cứ giá trị nào cho cá nhân người sử dụng. Shark Bình dẫn lời 1 CEO nổi tiếng của công ty chuyên phát hành và thiết kế game: “Tôi cũng không hiểu Metaverse là cái gì khi mà họ đang làm lại những thứ mà các công ty game đã làm cách đây 20 năm”. Bản thân ông thấy Metaverse vẫn là một khái niệm quá sớm và chưa hề chứng minh được tương lai. Đó cũng là lý do ‘ông trùm Facebook’ Mark Zuckerberg bị thị trường trừng phạt, cổ phiếu rớt thê thảm sau khi đổi tên Facebook thành Meta. Zoom, Google Meet cũng từng tăng gấp 10 giá trị cổ phiếu thời điểm dịch bệnh nhưng sau đó lại giảm 10 lần khi hết dịch.

Quay trở lại việc Tuấn Anh định giá công ty 10 triệu đô khi chưa có doanh thu, Shark Bình cho rằng việc mà Startup đang làm chính là điển hình cho việc phức tạp hóa một vấn đề đơn giản. CEO đang ‘đâm đầu vào một thứ mà thế giới còn chưa chứng minh được’. Dành một lời khuyên cho Tuấn Anh, Shark Bình tặng anh 16 chữ vàng mà ông đã học của Đặng Tiểu Bình: “Bình tĩnh quan sát – Giữ vững trận địa – Giấu mình chờ thời và đặc biệt quan trọng nhất: Quyết ko đi đầu”. Cùng với đó là quyết định không đầu tư từ Shark Bình.

Nghe xong phần góp ý, CEO Tuấn Anh chia sẻ về việc theo đuổi ước mơ. Hàng ngày thế giới tốn nhiều chục tỷ đô la để quảng bá về Metaverse, chưa bàn đến việc đúng hay sai nhưng nếu thiếu đi giấc mơ và chỉ đơn thuần ‘cơm áo gạo tiền’ thì xã hội sẽ không thể phát triển được. Bản thân Tuấn Anh cũng đã có kinh nghiệm 20 năm kinh doanh, sở hữu công ty doanh số 100 tỷ/năm nhưng anh sẵn sàng hi sinh vì giấc mơ của mình. “Em nghĩ rằng chúng ta nên có giấc mơ và phát triển cùng với thế giới bởi vì tương lai thì sẽ đến với những người có giấc mơ và nỗ lực làm việc” – Tuấn Anh chia sẻ.

Các Shark thảo luận khá sôi nổi về MetaClass. Ảnh: Shark Tank

Đồng quan điểm với Shark Bình, Shark Hùng Anh cũng khuyên Tuấn Anh nên bình tĩnh lại vì giấc mơ của anh có thể chưa đúng thời điểm này. Ông cũng từ chối đầu tư cho MetaClass.

Cuộc đối thoại giữa 3 người đàn ông đã khiến Shark Liên không thể ngồi yên. Mặc dù không đầu tư nhưng bà rất ủng hộ quan điểm của Nguyễn Tuấn Anh. Tự nhận bản thân là người lớn tuổi nhưng cũng rất thích và phải tìm hiểu về Metaverse, Shark Liên đánh giá rất cao việc Tuấn Anh ứng dụng Metaverse cho lĩnh vực giáo dục. Theo Shark Liên, cuộc đời phải có đam mê và ước mơ, có thể mơ được, cũng có thể không mơ được nên mới có người giàu – người nghèo, người thành công – người thất bại. Kể cả mình có thất bại thì cũng có những bài học rất giá trị. Việc Tuấn Anh đang làm chính là vượt qua nỗi sợ hãi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Shark Liên cũng nhắn nhủ Startup hãy tiếp tục, đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình.

Đứng ở phía ‘trung lập’, Shark Hưng cho rằng đây là một sản phẩm tuyệt vời đứng ở góc độ công nghệ. Shark Hưng là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản nên ông dành cho Tuấn Anh lời khen về phần đồ họa kiến trúc đẹp hơn những thiết kế thông thường của các nền tảng Metaverse hiện nay. Lý do ông không đầu tư là bởi mô hình ứng dụng kinh doanh không phù hợp, ông khuyên Startup nên suy nghĩ thêm về điều này.

Tuấn Anh và MetaClass đã trở thành deal đầu tiên của Shark Erik. Ảnh: Shark Tank

Shark Erik ở ngoài cuộc tranh luận về việc theo đuổi giấc mơ, ông vào thẳng vấn đề về chuyện định giá công ty có phần “ngáo giá” của Startup. Theo ông, mô hình kinh doanh của Meta Class vẫn phải hoàn thiện nhiều. Shark Erik đánh giá sản phẩm thú vị và có thể ứng dụng theo một vài cách khác. Ở nhà, con gái của ông cũng rất yêu thích Metaverse và ông gợi ý nên làm cách nào đó để các trò chơi mang tính giáo dục thay vì chỉ là một sự lãng phí thời gian. Shark Erik đưa ra đề nghị 100 nghìn đô la cho 15% cổ phần.

Sau khi nhận được lời đề nghị này, Tuấn Anh đưa ra quyết định cuối cùng: 100 nghìn đô la cho 10% cổ phần, tức là giảm định giá công ty 1/10 so với ban đầu và được Shark Erik đồng ý.

Như vậy Tuấn Anh và MetaClass đã trở thành deal đầu tiên của Shark Erik. Startup chia sẻ rằng mình cảm thấy rất tự hào về điều này. Thương vụ cũng chứng tỏ công ty đang đi đúng hướng và có thể tiến ra thế giới bởi Shark Erik rất am hiểu và có kinh nghiệm về công nghệ.