Sự thật chuyện ông Joe Biden lẩn thẩn nói "Tôi sẽ đánh bại Joe Biden"

Video được cho là ông Joe Biden "nói hớ'. Nguồn: CNBC

Theo trang Politifact, người dùng mạng xã hội đang hiểu sai lời nói của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khi chia sẻ đoạn video bị cắt xén, trong đó ông Biden nói sẽ đánh bại chính mình trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới.

"Joe Biden nói với cử tri rằng ông ấy sẽ 'đánh bại Joe Biden'" (Joe Biden tells voters he’s ‘going to beat Joe Biden') là tiêu đề trích từ một bài viết trên trang Saraacarter hôm 22/5.

Mới đây, hàng loạt bài đăng khác khơi lại chủ đề này - cho rằng ông Biden "nói hớ", xuất hiện trên mạng xã hội đến từ đội ngũ tranh cử của ông Trump, con trai của Tổng thống Mỹ - Donald Trump Jr., thượng nghị sĩ Tom Cotton của bang Arkansas và một số người khác. Thậm chí, một số người dùng Facebook ở Việt Nam cũng chia sẻ video này. Nhiều người cho rằng ông Biden đã già (78 tuổi) nên nói năng có thể “lẩn thẩn”.

Tuy nhiên, sự thật là gì?

Nhiều người kiểm tra thực tế (fact-checker), phóng viên và đội ngũ tranh cử của ông Biden chỉ ra rằng, câu nói thực sự của ông Biden là: "Tôi sẽ là chính mình" (I’m going to be Joe Biden). Trong tiếng Anh, từ "be" và "beat" phát âm khá giống nhau. Chính điều này cộng với việc video bị cắt khỏi ngữ cảnh khiến nhiều người nhầm lẫn và cho rằng ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ "nói hớ". Khi được gắn vào ngữ cảnh, từ "be" có nghĩa và hợp lý hơn từ "beat".

Ngữ cảnh của video là gì?

Câu nói của ông Biden, xuất hiện trong video cắt xén, được đưa ra ở cuộc phỏng vấn hôm 22/5 với đài CNBC.

Người dẫn chương trình Joe Kernen đã hỏi ông Biden: "Với tư cách là người có chủ trương 'ôn hòa', ông làm thế nào để có thể thu hút thành viên của đảng Dân chủ, những người ban đầu ủng hộ các đối thủ cấp tiến hơn trong đảng Dân chủ như Elizabeth Warren hay Bernie Sanders.

Câu trả lời của ông Biden khẳng định rằng ông đã tạo dựng được "kỷ lục" 40 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công và sẽ tiếp tục với kỷ lục đó. Điều này có nghĩa là ông sẽ tiếp tục là chính mình (be Joe Biden) chứ không muốn bắt chước, làm theo Elizabeth Warren hay Bernie Sanders.

Ông Biden còn nhắc Kernen "chú ý tới kỷ lục của mình" trước khi liệt kê những điểm mà ông đồng tình hoặc phản đối với chính sách của Elizabeth Warren và Bernie Sanders liên quan tới các vấn đề chăm sóc sức khỏe và sinh viên.

Ngay trong bản diễn giải của CNBC về cuộc phỏng vấn cũng ghi rõ câu trả lời của ông Biden là "I’m going to be Joe Biden" thay vì "I’m going to beat Joe Biden".

Video cắt xén phát biểu của ông Biden đã bị gắn cờ trên Facebook là thông tin sai sự thật.