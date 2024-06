Tên lửa Tornado của Nga xuất kích. Ảnh: RIA.

Chuyên gia người Anh Alexander Mercouris cho biết trên blog YouTube của mình rằng quân đội Nga đang phá hủy các thiết bị quân sự của Mỹ ở Ukraine với số lượng lớn đến mức việc này đã trở nên phổ biến.

Ông ngạc nhiên: "Thật không thể tin được việc phá hủy các phương tiện của Mỹ trên các mặt trận đã trở nên thường xuyên như thế nào và nó lại thu hút được rất ít sự chú ý".

Theo nhà phân tích, hôm nọ đã có xác nhận rằng quân đội Nga một lần nữa tiêu diệt xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ và một xe tăng Abrams tại khu vực Ocheretino và Avdeevka thuộc Donetsk.

Trong tuần, theo con số của phía Nga, tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực do các đơn vị này chịu trách nhiệm lên tới 2.690 quân nhân, hai xe tăng, bao gồm cả xe Abrams do Mỹ sản xuất, 14 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có hai xe do Mỹ sản xuất, xe chiến đấu bộ binh Bradley, 21 ô tô, 62 khẩu pháo dã chiến, cũng như một xe chiến đấu MLRS HIMARS.

Trong khi đó, đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đưa tin trên Telegram cho biết vũ khí NATO đã được sử dụng tấn công ở miền đông Ukraine. Cụ thể, Quân đội Ukraine đã bắn 28 quả đạn pháo NATO cỡ nòng 155 mm vào Donetsk và Makeyevka.



"Vụ pháo kích được ghi nhận từ Lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng khu định cư Kalinovo và khu định cư Makeevka (quận Kirovsky) lúc 10h sáng: 2 quả đạn pháo có cỡ nòng 155 mm đã được bắn ra" - văn phòng đại diện cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài ra, từ 11h05 đến 12h10 theo giờ Moscow, quân đội Ukraine đã bắn 26 quả đạn pháo của NATO vào Donetsk, văn phòng đại diện lưu ý.

Pháo 155mm được các nước NATO sử dụng. Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine pháo phản lực tầm xa M777 cỡ nòng 155 mm; quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng chúng để pháo kích các thành phố của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.

Ngoài ra, pháo tự hành PzH 2000 của Đức, pháo tự hành Krab của Ba Lan và pháo tự hành CAESAR của Pháp sử dụng đạn cỡ này cũng được cung cấp cho quân đội Ukraine.