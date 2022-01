Sự thật đau lòng phía sau xác ướp em bé sau 500 năm còn nguyên vẹn

Những xác ướp hàng trăm năm trước còn nguyên vẹn da, tóc, móng

Năm 1972, hai anh em người thợ săn Hans và Jokum Grønvold vô tình được phát hiện trong hai ngôi mộ nằm trong một khe đá ở Greenland. Bên trong đó là 8 xác ướp gồm 6 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Tất nhiên đây không phải là lần đầu các nhà nghiên cứu bắt gặp xác ướp cổ đại, nhưng đây là một số mẫu vật được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở Greenland.

Da, móng tay, tóc và thậm chí cả phần lông mày của 6 xác ướp người lớn cùng 2 xác ướp trẻ Inuits trông gần như còn nguyên vẹn, đều gọi là xác ướp Qilakitsoq nằm tại khu định cư bỏ hoang của người Inuit bản địa. Đây là nơi những xác ướp này được phát hiện ra, thuộc bán đảo Nuussuaq ở khu tây bắc Greenland.

Các xác ướp của người Inuits được tìm thấy trong tình trạng gần như còn nguyên vẹn (Ảnh: News).

Những xác ướp này được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc. Họ vẫn mặc bộ quần áo lông thú. Người Inuits tin rằng đây là cách để giữ ấm khi sang thế giới bên kia.

Khi được phát hiện, các xác ướp Qilakitsoq được bảo quản rất tốt tới mức hai thợ săn tưởng đây là hài cốt người mới mất chỉ khoảng vài chục năm trước. Trên cơ thể họ còn nhiều phần ở trạng thái nguyên vẹn chưa bị phân hủy hết.

Khi các chuyên gia khảo cổ đưa các xác ướp về phòng thí nghiệm để nghiên cứu, họ rất bất ngờ phát hiện ra những người Inuits này đã qua đời và được chôn cất cách đây 500 năm. Đây đều là những xác ướp còn nguyên vẹn nhất được tìm thấy và vô cùng hiếm gặp.

Cận cảnh một xác ướp (Ảnh: AIT).

Suốt nhiều năm liền, các giả thiết tranh luận được giới khoa học đưa ra. Phần lớn ý kiến cho rằng, lý do các xác ướp bị phân hủy chậm do thời tiết Greenland quá lạnh. Hòn đảo này thuộc vùng khí hậu Bắc Cực với nền nhiệt trung bình trong năm luôn ở ngưỡng âm độ C. Do điều kiện thời tiết quá lạnh khô, lại thêm việc được chôn sâu trong hẻm núi nên những thi thể này được bảo quản tốt tới vậy.

Cùng các xác ướp, hai anh em nhà Hans và Jokum Grønvold còn tìm thấy 78 mảnh trang phục làm từ da tuần lộc, hải cẩu. Sau khi báo cho nhà chức trách, nhóm khảo cổ sau này còn tìm thấy vài ngôi mộ cổ khác và phần còn lại của những ngôi nhà bỏ hoang tại khu định cư Qilakitsoq.

Quá trình nghiên cứu phân tích còn chỉ ra, 3 trong số các xác ướp trưởng thành có mối quan hệ chị em. Chôn cùng với họ là những đứa con của họ, gồm một cô con gái chừng 18 tuổi, một bé trai khoảng 2-4 tuổi và một bé trai tầm 6 tháng tuổi.

Sự thật đau lòng xác ướp được phát hiện sau 500 năm

Xác ướp nhỏ nhất nhận được sự chú ý của giới chuyên môn. Quá trình giám định cho thấy đây là thi thể của một em bé sơ sinh mới chừng 6 tháng tuổi. Nhưng khi khám nghiệm lý do tử vong, nhóm khoa học còn phát hiện ra sự thật đau lòng hơn thế. Em bé này đã chết một cách thảm khốc - bị chôn sống.

Các chuyên gia cho biết, điều này xuất phát từ một hủ tục của người Inuits. Một khi người mẹ đã mất, việc chôn cất hai mẹ con cho dù em bé vẫn còn sống là cách đảm bảo cho họ sẽ sang thế giới bên kia cùng nhau. Với bộ tộc này, hành trình bình yên tới vùng đất của người chết là điều vô cùng quan trọng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, em bé sơ sinh 6 tháng tuổi này đã bị chôn sống cùng mẹ theo hủ tục của người bản địa (Ảnh: AIT)

Hơn nữa, người Inuits tin rằng việc chôn em bé cùng người mẹ sẽ tránh khả năng chúng bị bỏ lại trên đời một mình tới lúc chết đói hoặc chết vì rét. Gương mặt của xác ướp em bé sơ sinh lúc được tìm thấy dường như còn sự thảng thốt, sợ hãi, gây ám ảnh cho người đối diện.

Một xác ướp khác trong nhóm được phát hiện có khả năng mắc một biến thể của Hội chứng Downs. Nhưng trường hợp này chưa được xác nhận liệu có bị chôn sống như em bé sơ sinh kể trên hay không.