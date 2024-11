Sự thật về loạt đồ ăn thức uống không bao giờ nên dùng khi bụng đói

Tốt nhất bạn không nên ăn nhiều đồ ngọt khi bụng đói. (Ảnh: ITN)

Sữa đậu nành

Tin đồn: Nếu bạn uống sữa đậu nành và sữa thông thường khi bụng đói, lượng lớn protein chứa trong chúng sẽ được chuyển hóa thành calo ưu tiên, dẫn đến lãng phí chất dinh dưỡng.

Sự thật: Trên thực tế, bạn có thể uống sữa đậu nành và sữa khi bụng đói. Đường lactose và chất béo trong sữa đậu nành, sữa sẽ bị phân hủy trước tiên để cung cấp nhiệt cho cơ thể. Chỉ khi đó protein mới bị phá vỡ. Và protein thường không được sử dụng làm nguồn cung cấp calo.

Kỳ thực nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy nếu bụng đói không uống được sữa thì làm sao đứa trẻ bú mẹ có thể sống sót được.

Lưu ý: Nếu bạn bị tiêu chảy ngay sau khi uống sữa thì bạn không dung nạp lactose và không thích hợp để uống sữa khi bụng đói.

Ăn chuối khi bụng đói sẽ làm tổn thương tim

Tin đồn: Người ta nói rằng chuối rất giàu magie và kali. Ăn chuối khi bụng đói sẽ khiến nồng độ magie và kali trong máu tăng mạnh, làm tăng gánh nặng cho tim hoặc gây buồn ngủ, mệt mỏi, tê bì,...

Sự thật: Chuối thực sự là thực phẩm chứa nhiều magie và kali, nhưng ngay cả khi bụng đói, magie và kali vẫn được cơ thể hấp thụ chậm và không đi vào máu ngay lập tức.

Hơn nữa, cơ thể chúng ta còn đóng vai trò theo dõi và điều tiết. Nếu phát hiện lượng magie và kali trong máu vượt mức tiêu chuẩn, lượng dư thừa sẽ được chuyển hóa qua thận và da để duy trì sự cân bằng.

Lưu ý: Đối với người khỏe mạnh, ăn chuối khi bụng đói không có vấn đề gì. Tuy nhiên, những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận không nên ăn nhiều chuối hoặc ăn chuối khi bụng đói vì có thể xảy ra tình trạng tăng kali máu do chức năng bài tiết kali bị suy giảm.

Ăn hồng khi bụng đói sẽ gây sỏi

Tin đồn: Quả hồng, cà chua và các thực phẩm khác có chứa axit tannic, về mặt lý thuyết sẽ kết hợp với protein để tạo thành protein axit tannic. Dưới tác dụng của axit dạ dày, dễ hình thành “sỏi dạ dày” (chất rắn khó tiêu hóa), gây khó chịu cho dạ dày.

Sự thật: Chỉ có quả hồng và cà chua chưa chín mới chứa nhiều axit tannic. Tuy nhiên, nếu bạn bị đau bụng trên, nôn mửa và các triệu chứng khác sau khi ăn nhiều hồng, táo gai hoặc trà đặc khi bụng đói, bạn nên cảnh giác với khả năng bị sỏi dạ dày nghiêm trọng và diễn biến xấu dần. Bạn nên đi khám để chữa trị kịp thời.

Loạt thực phẩm và đồ uống dù đói đến đâu cũng không nên dùng

Uống cà phê khi bụng đói không chỉ gây hại cho gan mà còn từ từ phá hủy dạ dày của bạn. (Ảnh: ITN)

Sôcôla, đồ uống có đường

Tốt nhất bạn không nên ăn nhiều đồ ngọt khi bụng đói như sô cô la ngọt, trà sữa, đồ uống,… để thỏa mãn cơn đói.

Đường có thể được cơ thể hấp thụ ngay lập tức mà không cần tiêu hóa và đi thẳng vào máu, khiến lượng đường trong máu trong cơ thể tăng lên đáng kể, làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy và do đó làm tổn hại đến chức năng của các cơ quan.

Trừ khi bạn đang bị hạ đường huyết, việc ăn nhanh thực phẩm nhiều đường có thể làm giảm vấn đề một cách hiệu quả và cứu sống bạn!

Vải thiều

Vải thiều tươi chứa hàm lượng đường cao, không thích hợp ăn với số lượng lớn. Không những dễ gây béo phì mà nếu ăn nhiều vải liên tục, đặc biệt là khi bụng đói sẽ dễ dẫn đến hạ đường huyết đột ngột, chóng mặt, đổ mồ hôi, xanh xao, mệt mỏi, đánh trống ngực, khát nước, đói và các triệu chứng khác, thậm chí co giật nặng hoặc hôn mê.

K hoai lang

Cảnh báo này chủ yếu nhắm đến những người có vấn đề về đường tiêu hóa như tăng tiết axit, loét dạ dày hoặc đầy hơi, vì những người này dễ bị trào ngược axit và ợ chua nếu ăn khoai lang khi bụng đói.

Đối với những người có chức năng dạ dày bình thường, khi bụng đói ăn một lượng vừa phải khoai lang cũng không thành vấn đề.

T rà đặc

Nếu bạn uống trà đặc khi bụng đói, axit tannic trong trà không chỉ gây kích ứng dạ dày mà còn có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây viêm dạ dày mãn tính, thậm chí làm hỏng chức năng bình thường của hệ thần kinh.

Ngoài ra, một số chất trong trà dễ dàng hấp thụ quá mức khi bụng đói, chẳng hạn như caffeine và florua. Caffeine có thể gây đánh trống ngực, chóng mặt, yếu tay chân và lú lẫn ở một số người.

C à phê

Nhiều thành phần trong cà phê cần được gan chuyển hóa. Uống cà phê khi bụng đói không chỉ gây hại cho gan mà còn từ từ phá hủy dạ dày của bạn.

Cà phê có chứa caffeine, có thể kích thích tiết axit dạ dày, nếu uống khi bụng đói sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và hấp thu của dạ dày, thậm chí có thể gây loét dạ dày trong trường hợp nặng. Vì vậy, những người có vấn đề về dạ dày không nên uống cà phê khi bụng đói.

R ượu

Rượu đi vào cơ thể chủ yếu thông qua quá trình hấp thu ở ruột non. Tốc độ hấp thu rượu ở ruột non tỷ lệ thuận với tốc độ rượu đi vào máu, mức độ tổn thương của rượu đối với gan phụ thuộc vào mức độ say rượu của mỗi người. Ăn một ít thức ăn trong khi uống rượu sẽ làm chậm quá trình hấp thu rượu ở ruột non.

