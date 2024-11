Thức xuyên đêm chơi "túi mù” phá sức khỏe ra sao?

Trắng đêm chơi bóc "túi mù”

Blind box hay còn gọi là "túi mù", "hộp mù" đang trở thành món đồ chơi, phụ kiện được giới trẻ châu Á săn lùng. Một số loại blind box có giá đến vài chục triệu đồng nhưng các loại "túi mù" gia công lại có giá siêu rẻ chỉ từ 1.000 - 10.000 đồng/chiếc tùy theo kích cỡ to nhỏ.

Gọi là "túi mù", "hộp mù" vì bên trong những túi này chứa món đồ ngẫu nhiên mà nhà sản xuất quyết định, có thể là mô hình những nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình hay con vật, hoa quả, bánh trái... đủ các màu. Điểm hấp dẫn của sản phẩm là người mua sẽ chỉ biết sản phẩm bên trong sau khi bóc túi.

Dần dần trào lưu này biến tướng thành trò chơi xé "túi mù" xuất hiện dày đặc trong các livestream trên TikTok, tối nào cũng có hàng trăm tiktoker mở các livestream bóc "túi mù". Lượt xem mỗi livestream này lên đến cả chục nghìn. Thời lượng livestream cũng kéo dài đến vài tiếng đồng hồ, thậm chí xuyên đêm. Trong đó, luật chơi khá đơn giản, người chơi sẽ chọn mua combo 6 hoặc 12 chiếc "túi mù" và chọn màu sắc ưa thích gọi là “nguyện vọng”, nếu người bán xé ra "túi mù" đúng màu sắc “nguyện vọng” hoặc 2 túi giống nhau để “ghép cặp” người chơi sẽ được tặng thêm 1 "túi mù" để chơi tiếp đến khi nào không thể ghép cặp hay ra không trúng “nguyện vọng” thì thôi. Số tiền để chơi chỉ từ 80.000 - 140.000 đồng/lượt tùy theo số lượng nhưng có những người “nghiện” chơi đến vài lượt, có khi chơi hết tiền triệu mỗi đêm.

Trần Tú Văn (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi đi làm về ăn cơm tối xong xuôi, em thường thích “lướt” TikTok để giải trí. Dạo này thấy các bạn livestream bán "túi mù" theo hình thức trúng thưởng rất hấp dẫn, em cũng bị cuốn theo cảm giác hồi hộp đoán món đồ bên trong và âm thanh xé túi. Có lần em chỉ mua combo 6 túi nhưng trúng đến 25 túi, mở ra nhiều con vật rất đáng yêu”. Theo Tú Văn kể, mỗi livestream như vậy kéo dài vài tiếng đồng hồ thu hút hàng trăm lượt chơi nên cả người bán và người chơi có khi thức "xuyên đêm”. Số tiền ban đầu bỏ ra cho mỗi lượt chỉ hơn 100.000 đồng nhưng nếu “nghiện” xé liên tục thì cả đêm hết đến vài triệu đồng là bình thường.

“Việc thức đêm liên tục rồi sáng hôm sau dậy sớm đi làm khiến em cảm thấy khá mệt mỏi nhưng vẫn khó dứt trò chơi đang hot này” - Tú Văn cho biết.

Thức khuya triền miên, sức khỏe “báo động đỏ”

Dù không quá bận rộn cho việc học, cũng chẳng phải thức khuya để nghiên cứu hay làm việc, chỉ vì cuốn theo những phiên livestream xé "túi mù" vô bổ này mà nhiều bạn trẻ đang mất dần thói quen đi ngủ sớm, dần hình thành cho mình lối sinh hoạt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, dễ rơi vào tình trạng kiệt quệ sức khỏe thể chất và tinh thần do thức khuya, thậm chí thức xuyên đêm và ngủ bù vào hôm sau.

PGS.TS.BS Phạm Đức Thịnh, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết: “Mất ngủ, khó ngủ là tình trạng thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chứng mất ngủ ngày càng có xu hướng gia tăng ở người trẻ tuổi, khiến công việc, cuộc sống và sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc thức khuya sẽ gây ra những hệ lụy rất nguy hiểm cho sức khỏe và tương lai của người trẻ”.

Tỉ lệ người có thói quen thức khuya sẽ bị suy giảm trí nhớ cao gấp 5 lần so với người bình thường. Bởi vì thời gian buổi tối là lúc để bộ não nghỉ ngơi và ghi nhớ lại những hoạt động đã diễn ra trong ngày. Khi chúng ta thức khuya, đã làm tăng lượng thông tin cần ghi nhớ, trong khi giảm thời gian nghỉ ngơi của bộ não. Nếu thường xuyên thức khuya sẽ gây ra những dấu hiệu về rối loạn tâm thần như mất ngủ, hay quên, lo âu, dễ cáu gắt, căng thẳng, đau đầu...

Việc thức khuya còn ảnh hưởng tới hệ miễn dịch. Khi thức khuya cơ thể dễ bị thiếu năng lượng, mệt mỏi và làm cho sức đề kháng giảm sút. Vì vậy, những người thức khuya thường xuyên sẽ dễ bị mắc các bệnh do vi sinh vật gây nên như cúm, viêm nhiễm đường hô hấp... cao hơn so với người ngủ đủ giấc. Đáng lo ngại hơn, bác sĩ Thịnh cho biết, nếu người trẻ ngủ dưới 5 giờ/ngày thì nguy cơ teo não tăng 25%; nguy cơ đột quỵ tăng lên 800%; nguy cơ tử vong do bệnh tim và các bệnh mạch vành tăng 48 lần so với người ngủ đủ giấc; chưa nói liên quan đến các bệnh ung thư như ung thư đại tràng, ung thư vú tăng lên...