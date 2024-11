Sự thật về tên lửa Oreshnik Nga vừa phóng vào Ukraine, sự khác biệt giữa tên lửa siêu thanh và ICBM là gì?

Hậu quả của một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Dnipro. Nga cho biết họ đã sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc tấn công. Ảnh CBS

Cuộc tấn công nhắm vào thành phố Dnipro khi căng thẳng trong cuộc xung đột kéo dài 33 tháng tiếp tục gia tăng.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Nga V.Putin đã xác nhận việc sử dụng hệ thống tên lửa mới, "Oreshnik", mà ông mô tả là mang theo thiết bị siêu thanh. "Nga có quyền sử dụng vũ khí chống lại các mục tiêu quân sự ở các quốc gia cho phép tấn công trên đất Nga", Putin nói.

Ông nói thêm rằng vụ phóng này nhằm đáp trả việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất chống lại lãnh thổ Nga.

Ban đầu, Kiev xác định tên lửa này là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) dựa trên tốc độ và quỹ đạo của nó.

"Hôm nay, có một tên lửa mới của Nga. Tất cả các đặc điểm như tốc độ, độ cao đều phù hợp là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đồng thời kêu gọi phản ứng quốc tế. Các quan chức Mỹ đã phản đối tuyên bố của Ukraine, xác định tên lửa này là IRBM tầm trung có khả năng siêu thanh. Lầu Năm Góc cho biết đó là tên lửa đạn đạo di động RS-26 "Rubezh" với tải trọng MIRV mang theo sáu đầu đạn thông thường.

Tổng thống Putin xác nhận đây không phải là cuộc tấn công hạt nhân, ông tuyên bố: "Để đáp trả việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh, vào ngày 21/11 năm nay, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp vào một trong những địa điểm phức hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine".

Tên lửa siêu thanh so với ICBM: Sự khác biệt chính

Cả tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đều là công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng chúng được thiết kế cho các mục đích khác nhau và hoạt động bằng các cơ chế riêng biệt.

Tên lửa siêu thanh được biết đến với tốc độ đặc biệt, di chuyển với tốc độ trên Mach 5 (gấp năm lần tốc độ âm thanh) và khả năng cơ động giữa chuyến bay, khiến chúng cực kỳ khó bị phát hiện và đánh chặn. ICBM đạt được tốc độ tương tự nhưng theo quỹ đạo đạn đạo cong cao, với khả năng cơ động hạn chế trong quá trình hạ xuống.

Khi nói đến tải trọng, ICBM chủ yếu được sử dụng để đưa đầu đạn hạt nhân qua khoảng cách liên lục địa rộng lớn. Nhiều tên lửa được trang bị nhiều phương tiện tái nhập mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Mặt khác, tên lửa siêu thanh thường được triển khai để tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Các chuyên gia chỉ ra tầm bắn là một yếu tố khác biệt chính trong các cuộc thử nghiệm gần đây. ICBM được thiết kế để có thể vươn tới toàn cầu, với tầm bắn vượt quá 5.500 km. Ngược lại, IRBM, như loại được Nga thử nghiệm, có tầm bắn ngắn hơn, từ 1.800 đến 5.500 km, giới hạn việc sử dụng chúng ở các mục tiêu khu vực.

Bối cảnh rộng hơn

Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi Ukraine gần đây sử dụng ATACMS do Mỹ cung cấp và tên lửa Storm Shadow do Vương quốc Anh cung cấp chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. Đầu tuần này, chính quyền ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga, một động thái khiến Moscow phản ứng giận dữ.

Vài ngày sau, theo Điện Kremlin, Ukraine đã bắn một số tên lửa vào Nga. Cùng ngày, ông Putin đã ký một học thuyết mới cho phép phản ứng hạt nhân tiềm tàng ngay cả khi có một cuộc tấn công thông thường vào Nga của bất kỳ quốc gia nào được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ.