Taylor Swift đang khép lại hành trình "The Eras Tour" sau 18 tháng lưu diễn toàn cầu với mức doanh thu kỷ lục. Theo Forbes, tour diễn này đạt doanh thu 1,93 tỷ USD từ 121 buổi biểu diễn, với giá vé trung bình 254 USD, thậm chí có lúc lên tới 3.801 USD trên thị trường chợ đen. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế của Taylor Swift mà còn tạo nên sự phân cực rõ rệt trong ngành tổ chức concert.

Chris Leyden, giám đốc tiếp thị tại SeatGeek nhận định rằng, thị trường đang chứng kiến hai thái cực rõ rệt. Một mặt, những nghệ sĩ như Taylor Swift hoặc Beyoncé với "Renaissance World Tour" vẫn thu hút lượng lớn khán giả, bất chấp giá vé cao. Mặt khác, không ít nghệ sĩ tầm trung như Hozier, Kacey Musgraves hay Jennifer Lopez lại chật vật vì vé bán ra thấp hơn kỳ vọng.

Sự thống trị của Taylor Swift trong làng nhạc

Những nghệ sĩ như Taylor Swift hoặc Beyoncé với "Renaissance World Tour" vẫn thu hút lượng lớn khán giả, bất chấp giá vé cao. Ảnh: IG.

Điển hình vé concert của Jennifer Lopez trong tour "This Is Me... Live" có giá thấp nhất chỉ 10 USD, nhưng lượng khán giả vẫn không đạt đủ 70% sức chứa tại các địa điểm biểu diễn. Đây là minh chứng rõ rệt cho việc khán giả ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn các sự kiện họ tham dự, khi chi phí lạm phát gây áp lực lên cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ.

Jonathan Bricker, trợ lý giáo sư tại Berklee College of Music chỉ ra rằng, lạm phát khiến các nghệ sĩ chịu chi phí tổ chức tour cao hơn, từ việc thuê thiết bị, nhân lực đến phí vận chuyển. Điều này buộc họ tăng giá vé, nhưng lại khiến khán giả e ngại. Thực tế, giá vé trung bình của các nghệ sĩ tầm trung giảm gần 23% từ tháng đầu tiên đến tháng cuối cùng niêm yết.

Nền tảng phân phối vé Automatiq cho biết, 37% vé ở mức giá 50 - 200 USD được bán dưới giá gốc. Đối với những nghệ sĩ như Ice Spice, Omar Apollo, hay girl in red, giá vé trung bình dưới 50 USD nhưng vẫn khó lấp đầy sân khấu. Mike Finn, giám đốc tour của Imagine Dragons thừa nhận: "Chúng tôi chỉ bán được 50 - 60% số vé. Một phần là do tình trạng bão hòa trên thị trường âm nhạc hiện nay".

Điều này dẫn đến việc khán giả chuyển hướng sang các sự kiện khác như thể thao, nơi vé có giá hợp lý hơn và dễ dàng tiếp cận. SeatGeek ghi nhận 40% người dùng đã mua vé các giải đấu bóng chày thay vì concert, đặc biệt trong những tuần đầu diễn ra sự kiện.

Để giải quyết tình trạng khủng hoảng này, Mike Finn cho rằng, ngành công nghiệp âm nhạc cần sự thay đổi từ nhiều phía. Việc giảm giá thuê sân bãi, thiết bị và các dịch vụ hậu cần có thể là giải pháp giúp nghệ sĩ duy trì hoạt động mà không phải đối mặt với áp lực doanh thu.

Tuy nhiên, các nghệ sĩ cũng cần cải thiện chất lượng chương trình để đáp ứng kỳ vọng cao của khán giả. Những tour diễn như "The Eras Tour" không chỉ thu hút nhờ âm nhạc mà còn nhờ sự đầu tư công phu về sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng đặc biệt. Điều này tạo ra một trải nghiệm toàn diện mà khán giả sẵn sàng chi trả.

Trong bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh, Taylor Swift tiếp tục là minh chứng cho thấy sự đổi mới và đầu tư bài bản luôn mang lại kết quả xứng đáng. Ngược lại, những nghệ sĩ tầm trung cần tìm cách thích nghi nếu không muốn bị tụt lại phía sau trong cuộc đua thu hút khán giả.