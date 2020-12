Sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 của đồng nghiệp, nữ điều dưỡng bị đình chỉ công tác

Sáng 3/12, bác sỹ Lê Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với nữ điều dưỡng sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 của đồng nghiệp từ âm tính sang dương tính, rồi gửi vào nhóm kín Zalo.

Theo đó, chiều 2/12, mạng xã hội lan truyền một giấy xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 của bà N.T.K.A (SN 1976, trú quận Liên Chiểu). Giấy xét nghiệm do bác sĩ Bùi Long Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu ký và đóng dấu, đơn vị thực hiện xét nghiệm là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, giấy xét nghiệm lan truyền trên mạng đã bị sửa kết quả. Cụ thể, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có ban hành giấy xác nhận cho bà A (là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) tham gia lớp học điều dưỡng tại Bệnh viện Đà Nẵng, nên phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi vào bệnh viện.

Nữ điều dưỡng sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 từ âm tính sang dương tính.

Ngày 1/12, bà A được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 2/12, cho kết quả âm tính với Covid-19. Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã làm giấy xác nhận kết quả để bà A tham gia lớp học tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khi bà A để giấy xác nhận này tại nơi làm việc - khoa Nhi, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, nữ điều dưỡng T.M đã chụp lại.

Sau đó, nữ điều dưỡng này sửa kết quả từ âm tính sang dương tính và gửi vào một nhóm trò chuyện trên Zalo với mục đích "trêu chọc". Giấy xác nhận kết quả bị sửa này bị tuồn lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, đơn vị đã yêu cầu nữ điều dưỡng T.M làm bản kiểm điểm và tường trình sự việc.

"Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với nữ điều dưỡng tên T.M. Trong sáng nay (3/12), Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố và Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành xác minh cụ thể vụ việc, cũng như làm việc với trường hợp liên quan. Khi có kết luận cụ thể của cơ quan công an, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu sẽ có hình thức xử lý, kỷ luật các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật", bác sỹ Sỹ cho biết.