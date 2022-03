Sữa non Be Milk bị tố kém chất lượng, bất ngờ với nơi sản xuất sữa non "chất lượng quốc tế cho người Việt"

Sau khi khách hàng phản ánh sữa non Be Milk kém chất lượng, phóng viên Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu và hết sức bất ngờ khi tìm đến nơi sản xuất loại sữa non được quảng cáo có "chất lượng quốc tế".