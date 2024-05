Sức bật của Eximbank

Nhiều thách thức đối với hệ thống ngân hàng trong quý 1/2024

Kinh tế toàn cầu đang trên đà phục hồi nhưng vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn từ dịch bệnh, chiến tranh thương mại và biến động chính trị. Trong nước, GDP quý 1/2024 tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, vượt kịch bản đề ra và là mức tăng cao nhất trong quý đầu 4 năm liên tiếp. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa được như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, hệ thống ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề và vướng mắc liên quan đến chất lượng tài sản, xử lý nợ xấu, tuân thủ các quy định mới về đảm bảo các chỉ số an toàn, tỷ lệ an toàn vốn…

Đối mặt với những khó khăn chung, quý I/2024, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt hơn 1.358 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng đã tăng chi phí dự phòng rủi ro lên 282 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ. Kết quả, Eximbank lãi trước thuế hơn 661 tỷ đồng, sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tại báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của Công ty Chứng khoán SSI công bố mới đây, các chuyên gia phân tích cho rằng, lợi nhuận của ngành ngân hàng nhìn chung sẽ vẫn yếu do tăng trưởng tín dụng chỉ tăng tốc vào cuối tháng 3 và hoạt động dịch vụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Thay đổi cách tiếp cận thị trường và khách hàng

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền Tổng giám đốc Eximbank, đối mặt với những khó khăn, bên cạnh việc tăng cường kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí, Eximbank áp dụng chiến lược linh hoạt với những giải pháp mới dựa trên sự thay đổi cách tiếp cận thị trường và khách hàng.

Năm 2023, Eximbank ưu tiên triển khai các dự án số trên toàn hệ thống, chuẩn hóa và tối ưu quy trình quản lý, vận hành và kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời ứng dụng công nghệ để đổi mới sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng. Kết quả, Eximbank đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá về thương hiệu và sản phẩm như: Giải thưởng Sản phẩm xuất sắc lĩnh vực Ngân hàng số Sao Khuê 2023, Giải thưởng Thanh toán quốc tế xuất sắc từ Ngân hàng Citibank, Giải thưởng Ngân hàng triển vọng Việt Nam 2023 trong loạt giải thưởng Asiamoney 2023,… Đây chính là những tiền đề tạo nên động lực mạnh mẽ để ngân hàng đặt ra các mục tiêu tham vọng lớn hơn trong năm 2024 với quyết tâm đưa Eximbank trở lại vị thế ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.

Những nỗ lực để thích nghi trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động đã giúp Eximbank duy trì được đà tăng trưởng quy mô tốt hơn so với tăng trưởng chung của ngành

Quyền Tổng Giám đốc Eximbank nhấn mạnh: "Eximbank bước vào cuộc đua số hóa với mục tiêu cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, chất lượng cao. Đích đến của chúng tôi là liên tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển nền tảng khách hàng".

Bên cạnh đó, hiện nay, thay vì chỉ dựa vào việc triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất, Eximbank đã chủ động cơ cấu lại cấu trúc tài sản và nguồn vốn để cải thiện NIM (thu nhập từ lãi/tổng tài sản có sinh lời). Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh, tăng cường lợi nhuận mà còn giảm thiểu rủi ro và góp phần tạo ra một môi trường tài chính ổn định cho khách hàng và hệ thống.

Song song với việc tập trung xử lý các nợ tồn đọng và tăng cường quản lý rủi ro, hiện nay, Eximbank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cạnh tranh nhằm chia sẻ với khách hàng trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế.

"Những nỗ lực để thích nghi trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động đã giúp Eximbank duy trì được đà tăng trưởng quy mô tốt hơn so với tăng trưởng chung của ngành", ông Hải cho biết thêm.

Tính đến 31/03/2024, tổng tài sản Eximbank đạt 203,584 tỉ đồng, tăng 1,1%, huy động vốn đạt 162.659 tỉ đồng, tăng 2,8% và dự nợ tín dụng là 147.021 tỉ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Công nghệ sẽ là động lực dẫn dắt sự đổi mới

Năm 2024 đánh dấu cột mốc hướng đến 35 năm hình thành & phát triển của Eximbank. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.180 tỷ đồng, tăng 90,4% so với năm 2023; Tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỷ đồng, tăng 11% so với 2023; Dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 2023; Huy động vốn đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 2023; Nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%.

Ông Nguyễn Hoàng Hải khẳng định: "Chúng tôi đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn mới để mở rộng các cơ hội kinh doanh ở những phân khúc chiến lược trong năm 2024. Ban lãnh đạo Eximbank xác định công nghệ sẽ là động lực dẫn dắt sự đổi mới và phát triển của tổ chức theo cả chiều sâu và chiều rộng. Eximbank đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ với mục tiêu hiện đại - xanh - an toàn - bảo mật".

Đây cũng chính là con đường tạo ra sự khác biệt của Eximbank trên thị trường và thu hút khách hàng. Đồng thời cũng đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng, nhằm hiện thực hóa mục tiêu Chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Với nền tảng 2,4 triệu khách hàng, Eximbank hiện là một trong những ngân hàng vẫn duy trì được tệp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lâu đời luôn đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian dài, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty xuất nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, sự chủ động trong các kế hoạch ứng phó, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ khách hàng giúp Eximbank cùng đồng hành với khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế trong những năm gần đây.

Ông Nguyễn Hoàng Hải khẳng định Lãnh đạo Eximbank đồng lòng, quyết tâm đưa Eximbank trở lại vị thế một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, đánh dấu con đường phát triển bền vững của ngân hàng với định hướng "khách hàng là trọng tâm, hiệu quả là chính yếu" cùng phương châm "Tận tâm, tận lực, tận cùng".

Định hướng là một tổ chức phát triển minh bạch và bền vững, Ban lãnh đạo ngân hàng xác định, phải tiếp tục xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển và tìm ra những động lực mới để bứt phá mạnh mẽ.