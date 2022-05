Sức nóng của The Beverly Solari, giới đầu tư nhộn nhịp “chốt căn”

Đông đúc, hối hả như ngày hội



Gần 2 giờ chiều 8/5, tại GEM Center, dòng người xếp hàng dài đăng ký các thủ tục để tham dự sự kiện ra mắt dự án The Beverly Solari (thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức). Bên trong khán phòng, các chỗ ngồi được lấp đầy, các chuyên viên kinh doanh hoạt động "hết công suất" để tư vấn thêm cho khách hàng về sản phẩm.

Đông đảo người đến tham dự sự kiện ra mắt The Beverly Solari

Tại khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 (Q.Bình Thạnh) – một địa điểm khác tổ chức sự kiện, liên minh các đại lý bán hàng cũng đón khoảng 1.000 khách, khiến khu vực sảnh đón tiếp đông đúc như ngày hội. Ghi nhận cho thấy, hàng trăm nhà đầu tư cũng như nhân viên bán hàng đã có mặt từ rất sớm để ghi danh và nghe tư vấn trước khi chốt mua.

Trong khi đó, tại Caravelle Hotel Saigon, hàng ngàn khách đến tham dự và chỉ trong vài giờ diễn ra sự kiện, giỏ hàng đã được nhà đầu tư đăng ký mua hết.

"Cháy hàng" The Beverly Solari ngay trong sự kiện ra mắt

Theo các nhân viên kinh doanh, ước tính có khoảng 90% lượng hàng đã được khách hàng đặt cọc trước đó. Một nguồn thạo tin cho hay, lượng đăng ký tham dự tăng hơn gấp 3 so với dự kiến, khả năng các căn hộ The Beverly Solari được đăng ký mua hết chỉ trong vài ngày là rất cao.

Việc 68 đại lý tổ chức 23 sự kiện trên khắp TP.HCM trong cùng một ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các nhà đầu tư, người mua quan tâm có thể tham dự. Với khoảng 15.000 khách, chuỗi sự kiện tạo nên hoạt động mở bán sôi động và nhộn nhịp chưa từng thấy, hứa hẹn tạo nên kỷ lục bán hàng "vô tiền khoáng hậu" trên thị trường BĐS.

Khách hàng đã có những thông tin đắt giá về dự án trước khi quyết định "xuống tiền"

Thấy rõ tiềm năng, nhà đầu tư đua nhau xuống tiền

Từng tham dự nhiều buổi ra mắt dự án của chủ đầu tư Vinhomes tại TP.HCM trước đó, ông Đỗ Minh Dương cho biết, ông đã quen với cảnh hàng trăm nhà đầu tư chen chúc, "chạy đua" chốt căn giống như khi ra mắt các sản phẩm The Rainbow hay The Origami trước đây.

"Các nhà đầu tư đã nhìn thấy rất rõ cơ hội cũng như tiềm năng tăng giá kể cả trong ngắn hạn hay dài hạn nên sản phẩm của Vinhomes luôn được chốt rất nhanh. Chưa kể, đợt này căn hộ cao tầng đang rất thiếu, ít dự án ra hàng nên người có nhu cầu đổ dồn về đây là điều dễ hiểu" – ông Dương nhìn nhận.

Với nhà đầu tư Lý Văn Báu (Q.1), một trong những lí do khiến ông săn đón The Beverly Solari bởi đây là sản phẩm căn hộ cuối cùng tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, được đầu tư vượt trội về mọi mặt như cảnh quan, tiện ích.

Không ít nhà đầu tư cũng có chung suy nghĩ này, đặc biệt khi The Beverly Solari là một sản phẩm hợp tác đặc biệt giữa Vinhomes và Mitsubishi Corporation, với phong cách Bờ Tây nước Mỹ. 3 phân khu chính tại đây là: The Oasis, The Tropical và The Sunset đều được thiết kế kì công dành cho những chủ nhân danh giá.

Những chủ nhân tại The Beverly Solari sẽ sở hữu chuỗi tiện ích đặc biệt nâng tầm cuộc sống như: Quảng trường trung tâm Golden Eagle rộng lớn, Đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất, đường dạo Hoa Giấy, kênh đào Thounsand Flowers, hồ bơi điểm nhấn tại mỗi phân khu, vườn cọ, đồi Beverly, điểm ngắm cảnh trên đồi, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng…

Ngoài hệ thống cảnh quan tiện ích khủng, nhà đầu tư Lý Văn Báu cũng bày tỏ, điều ông tâm đắc là uy tín, chất lượng sản phẩm của chủ đầu tư Vinhomes. "Tôi không cần lo lắng, bởi ngay từ khi có ý định mua, tôi đã yên tâm về không gian sống chất lượng, đầu tư chỉn chu và cộng đồng cư dân văn minh", ông Báu chia sẻ.

Phân tích thêm, nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm Phạm Mai Anh (TP. Thủ Đức) cho rằng, việc chớp đúng thời điểm là lý do quan trọng nhất để bà quyết định xuống tiền đầu tư tại The Beverly Solari. "Nhìn đi nhìn lại, ở phân khúc cao cấp hiện nay sản phẩm mới sắp ra hàng gần như rất hiếm, nếu có cũng phải đợi 3-6 tháng nữa, trong khi nhu cầu của người mua hiện đang rất lớn vì thế giá bán thứ cấp chắc chắn sẽ tăng mạnh" – bà Mai Anh cho hay.

Với sản phẩm đẳng cấp, thụ hưởng hệ thống tiện ích khủng, khả năng sinh lời lớn, theo giới đầu tư, The Beverly Solari xứng đáng là một trong những cái tên gây sốt nhất thị trường thời điểm này.