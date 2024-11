Supe Lâm Thao, nơi nhiều người lao động mơ ước được vào làm việc

Đời sống, thu nhập của công nhân "hấp dẫn" nhất xứ cọ

Nói đến Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao, hẳn ai cũng nghĩ ngay đến nhà máy sản xuất phân bón, hoá chất đầu tiên và lớn nhất miền Bắc, khuôn viên rộng hàng chục hecta ở huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Trong môi trường làm việc nhiều hoá chất, người lao động ở đây có những vất vả riêng so với công nhân lao động khác, điều này đặt ra trách nhiệm vô cùng lớn lao cho Ban lãnh đạo công ty.

Làm thế nào môi trường làm việc trong nhà máy luôn đảm bảo an toàn, xanh - sạch - đẹp? Chất lượng bữa ăn, đời sống người lao động được đảm bảo và liên tục nâng cao? Bộ máy vận hành thế nào để đảm bảo tăng trưởng doanh thu, người lao động yên tâm đóng góp, cống hiến và thu hút được người tài?... Những câu hỏi đó luôn trở đi trở lại, đòi hỏi không chỉ Ban lãnh đạo Công ty mà các bộ phận liên quan cũng phải đau đáu tìm tòi, suy nghĩ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Supe Lâm Thao là một trong số ít doanh nghiệp phân bón duy trì đà tăng trưởng đều đặn, kể cả trong bối cảnh dịch Covid, nhờ đó, đời sống và thu nhập của người lao động được đảm bảo. Ảnh: Minh Huệ

Ông Lê Minh Tuân – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cho biết, mặc dù ngành phân bón có những thời điểm sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhưng Supe Lâm Thao có thuận lợi là bề dày truyền thống 62 năm, vì thế từ hệ thống cơ sở hạ tầng tới thiết chế văn hoá đã được xây dựng đầy đủ. Với sự giúp đỡ của Liên Xô (cũ), cùng với hệ thống nhà xưởng, Lâm Thao còn có khu nhà ở cho người lao động ở xa, các nhà ăn khang trang có khả năng phục vụ hàng trăm người; có sân bóng đá, bóng chuyền, bể bơi, sân tennis...

"Phụ trách mảng công đoàn, chúng tôi luôn luôn tìm tòi, nghĩ ra các công việc để chăm lo tốt hơn cho người lao động, nhưng trên hết, vẫn không khó bằng việc đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động khi làm việc trong các dây chuyền sản xuất phân bón, hoá chất độc hại. Do đó, hàng ngày, hàng giờ chúng tôi luôn nhắc nhở, giáo dục người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy... Tuyệt đối không làm tắt, không làm ẩu. Nhiều khi có những khâu cảm thấy không quan trọng, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, vì thế ngoài việc che chắn các vị trí xung yếu, dễ xảy ra vật chuyển động quay, cháy nổ, chúng tôi nêu cao phương pháp phòng là chính" - ông Tuân cho biết.

Về đời sống công nhân, ông Lê Minh Tuân khẳng định, có thể nói 5 năm gần đây, đặc biệt là từ khi có Tổng Giám đốc mới trẻ và sáng tạo, đời sống người lao động liên tục được quan tâm, nâng lên một tầm mới, sâu hơn, cao hơn, đầy đủ hơn.

"Chẳng hạn với bữa ăn ca, Supe Lâm Thao đã nâng suất ăn từ 22.000 đồng/người/ngày lên 55.000 đồng/người/ngày. Vừa qua, công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng để cải tạo 5 nhà: Nhà ăn ca, nhà tắm, nhà thay quần áo, nhà tập thể… Mới đây nhất là quan tâm thay đổi toàn bộ quần áo bảo hộ lao động động, theo đó chúng tôi nghiên cứu rất tỉ mỉ về chất liệu vải, màu sắc, kích cỡ nhằm đảm bảo sự thoải mái vận động, thoáng mát. Quần áo của mỗi công nhân đều được thêu đầy đủ họ tên, bộ phận.

Đặc biệt, Ban lãnh đạo công ty còn đầu tư hệ thống máy giặt hiện đại để mỗi ngày khi hết giờ làm, công nhân chỉ cần tắm rửa, thay quần áo bảo hộ ra là có máy giặt hết. Sáng hôm sau ai cũng có quần áo mới thơm tho để mặc đi làm. Vừa hôm qua, chúng tôi đã đi khảo sát tủ sấy để chuẩn bị đầu tư, giúp công việc sấy khô quần áo cho công nhân thuận lợi, nhanh chóng" - ông Tuân vui vẻ khoe.

Chỉ tay vào 2 túi quà đang để ở góc phòng, ông Tuân nói, đó là đông trùng hạ thảo và nước yến mới được công ty phát cho toàn bộ 1.850 người để bồi bổ sức khoẻ.

"Ai cũng được chia 2 suất như nhau. Dịp ngày Thần tài đầu năm 2024, lần đầu tiên mỗi công nhân còn được thưởng 1 chỉ vàng có gắn logo 3 nhành lá cọ của Supe Lâm Thao. Món quà này trị giá gần nửa tháng lương, mà còn là một hình thức khen thưởng độc đáo, gắn với thương hiệu uy tín lâu năm của công ty nên ai cũng phấn khởi, tự hào" - ông Tuân cho biết.

Hàng năm, Supe Lâm Thao đều phối hợp với Bệnh viện công an tỉnh Phú Thọ và một số bệnh viện ở Hà Nội tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể cán bộ, người lao động. Ảnh: H.M

Theo chị Triệu Thị Sáu, Thủ kho Cơ điện, có thể nói mức thu nhập và chế độ khen thưởng, chăm sóc sức khoẻ y tế cho người lao động ở Supe Lâm Thao đang thuộc diện "hấp dẫn" nhất tỉnh Phú Thọ. Tính chung các khoản thưởng Tết dương lịch, âm lịch, ngày thành lập công ty, ngày Quốc tế lao động..., mỗi người được khoảng 60 triệu đồng/năm. Điều đặc biệt ở Supe Lâm Thao là mức thưởng của Tổng Giám đốc cũng bằng công nhân, đồng bộ từ khoản thưởng bình thường đến quà Tết, đảm bảo sự công bằng.

"Là người lao động, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi 2 năm nay được Ban lãnh đạo Công ty mua bảo hiểm nhân thọ, được cho đi du lịch trong nước. Tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên tôi cùng 61 công nhân tiêu biểu khác được chọn đi tham quan, du lịch 5 ngày 4 đêm ở Singapore và Malaysia. Đó là những phần thưởng vô cùng tuyệt vời mà trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Vì thế, không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều người lao động đều mơ ước được vào Supe Lâm Thao làm việc, cống hiến" - chị Sáu hồ hởi khoe.

Sẵn sàng thưởng "nóng" cho người lao động có sáng kiến hay, độc đáo

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Minh Tuân – Phó Chủ tịch Công đoàn Supe Lâm Thao cho biết thêm, cùng với việc đảm bảo an toàn, đảm bảo môi trường sản xuất thì chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp. Do đó, Supe Lâm Thao luôn đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến công nghệ, nghiên cứu và triển khai áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng, đồng thời tối ưu hóa sản xuất, giảm chi phí, góp phần hạ giá thành phân bón.

"Công ty thường xuyên chi thưởng cho các sáng kiến riêng, có quy chế khuyến khích thưởng "nóng" và cuối năm họp bình xét lại được thưởng thêm. Trong đó có sáng kiến, đề tài hay, làm lợi cho công ty được thưởng tới 900 triệu đồng" - ông Tuân cho biết.

Với những thành tích trong công việc, đam mê nghiên cứu sáng tạo, Nguyễn Thừa Vinh là 1 trong 41 thanh niên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Ngọc Hải

Đơn cử năm 2023, ba Tiểu ban của Hội đồng Sáng kiến Supe Lâm Thao đã họp xem xét, đánh giá cụ thể và đề nghị Tổng Giám đốc Công ty công nhận cho 229 đề tài, sáng kiến của 512 tác giả (trong đó có 145 tác giả nữ) với tổng giá trị làm lợi trên 13 tỷ đồng. Trong đó, Hội đồng sáng kiến đã lựa chọn các cá nhân tiêu biểu và đáp ứng tiêu chuẩn được 4 đồng chí đề nghị lên công đoàn cấp trên xét và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, Huy hiệu Lao động sáng tạo; 33 đồng chí được xét nhận danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc.



Các sáng kiến, đề tài năm 2023 bao gồm tất cả các lĩnh vực công tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Công ty. Tiêu biểu phải kể đến sáng kiến đã được công ty áp dụng vào tháng 4/2024 là "Nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp sản xuất để xuất thẳng các sản phẩm NPK bón thúc: NPK 12-5-10, NPK 12-3-10, NPK 12-3-13 trên dây chuyền công đoạn thùng quay dùng hơi nước vê viên, tạo hạt sấy khô tại Dây chuyền NPK 4".

Sáng kiến này giúp tạo ra sản phẩm NPK bón thúc có hình thức hạt tròn đều, đẹp, đặc biệt là khắc phục được tính đóng cứng của sản phẩm nên đã thực hiện được việc xuất thẳng sản phẩm cho khách hàng sau khi sản xuất (không phải thực hiện các bước xếp lưu kho và lăn vần đập sản phẩm khi xuất bán như trước). Tiết kiệm được chi phí bốc xếp, lăn vần đập sản phẩm, mở rộng diện tích kho chứa để xếp nguyên liệu, sản phẩm, với giá trị làm lợi hơn 713 triệu đồng.

Dây chuyền sản xuất phân bón NPK hàm lượng cao của Supe Lâm Thao.

Hay như sáng kiến "Xây dựng và thực hiện phương án quy hoạch kho nguyên liệu và kho sản phẩm tại các Xí nghiệp Supe 1, Supe 2 nhằm ổn định chất lượng supe lân, đáp ứng chất lượng supe lân thương phẩm và supe lân xuất nội bộ cho sản xuất NPK phù hợp với điều kiện chất lượng quặng apatít suy giảm hiện nay", cũng đã được công ty áp dụng thực hiện tại Xí nghiệp Supe 1 và Xí nghiệp Supe 2 từ tháng 1/2023.

Sáng kiến trên giúp phân tách triệt để quặng theo chất lượng đầu vào, đảm bảo các lô supe lân thương phẩm đạt yêu cầu về chất lượng theo TCCS đã công bố; đảm bảo các lô sản phẩm NPK-S có sử dụng nguyên liệu supe lân ổn định và đạt chất lượng về chỉ tiêu P 2 O 5 hữu hiệu. Đảm bảo duy trì sản sản xuất ổn định trong bối cảnh chất lượng quặng Apatit ngày càng suy giảm và loại trừ được các chi phí phát sinh do phải tái chế các lô sản phẩm không đạt chất lượng.

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cho biết, nhờ liên tục đẩy mạnh, khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học mà các sáng kiến tiết kiệm của công ty ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, góp phần cùng công ty hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

"Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Supe Lâm Thao tiếp tục phát động phong trào khoa học công nghệ, sáng kiến và tập trung ở tất cả các lĩnh vực công việc, cương vị công tác, dù người đề xuất là cán bộ quản lý, kỹ sư, nhân viên hay công nhân trực tiếp sản xuất sẽ đều được Công ty trân trọng, xem xét khuyến khích để phát huy ý tưởng sáng tạo" - ông Nghĩa nói.