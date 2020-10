Tá hỏa vì vợ đòi ly hôn chỉ vì.... chiếc bát sứt

Hòa (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô và chồng ly hôn sau vỏn vẹn 2 năm chung sống. Thậm chí thời điểm ấy cô còn đang mang bầu sắp sinh thế nhưng cô vẫn kiên quyết viết đơn ly hôn đưa cho cho Hùng ký.



"Tôi và chồng đến với nhau qua sự giới thiệu của người thân, lúc ấy tôi đã 29 tuổi còn chồng hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi đều có ấn tượng rất tốt về nhau, lại có lòng muốn xây đắp một tổ ấm nhỏ. Tôi đã từng rất kỳ vọng vào hôn nhân của mình...", Hòa nói.

Song khi về chung sống Hòa mới nhận ra chỉ khi nào cùng ở dưới một mái nhà, ăn chung mâm ngủ chung giường thì người ta mới có thể hiểu thấu hết về nhau. Hùng bề ngoài là một người đàn ông tốt, công việc ổn định với mức lương khá, gia đình gia giáo, lối sống lành mạnh, không sa đà vào bất kỳ tệ nạn gì.

Anh thực sự là một người chồng lý tưởng trong mắt mọi chị em phụ nữ.

Vậy mà sau 2 năm kết hôn, vào một ngày bất ngờ không báo trước, Hòa đột ngột đưa cho chồng lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký của mình. Suy nghĩ đầu tiên của Hùng là Hòa đang giận dỗi điều gì đó. Nhưng nhìn thấy sự cương quyết trong mắt Hòa, anh ý thức được Hòa rất nghiêm túc và đã suy nghĩ kỹ về quyết định của mình.

Hùng phẫn nộ chất vấn vợ, gia đình êm ấm của họ khiến bao người ngưỡng mộ, cô "rửng mỡ" hay sao mà muốn ly hôn? Nhưng Hòa lại đưa ra câu trả lời còn khiến Hùng phải thất kinh hơn nữa: "Anh có tin được không, lý do chỉ vì một chiếc bát sứt thôi đấy".

Chuyện về chiếc bát sứt đó xảy ra cách thời điểm Hòa đưa đơn ly hôn khoảng một tháng. Hôm đó cả hai vợ chồng đều đi làm về muộn, ai cũng mệt mỏi nhưng Hòa bụng to vượt mặt vẫn vào bếp nấu bữa tối cho chồng. Bởi một lẽ Hùng không thích ăn cơm hàng. Do vội vàng, thời điểm dọn bát đũa lên bàn ăn, Hòa lấy nhầm một chiếc bát sứt miệng. Không may Hùng lại là người ăn đúng chiếc bát ấy.

Vừa nhìn thấy vết sứt nhỏ ở bát cơm, Hùng lập tức dằn mạnh chiếc bát xuống mâm rồi quát vợ sa sả. Anh mắng cô làm ăn ẩu đoảng không cẩn thận, đến nỗi mang bát sứt cho chồng ăn cơm. Thậm chí Hùng còn suy diễn Hòa cố tình làm vậy, tỏ rõ sự coi thường, hỗn láo với chồng.

Hùng nói rất nhiều, kéo dài hơn 15 phút vẫn chưa hả cơn giận. Hòa câm lặng ăn cơm, không phản bác bất cứ câu nào. Cô phải ăn uống đầy đủ nếu không em bé trong bụng không có đủ chất dinh dưỡng. Nhưng tận sâu trong tâm trí và cả trái tim mình, Hòa cảm thấy mệt mỏi cùng cực.

"Để rồi suốt cả một tháng sau đó tôi luôn bị ám ảnh bởi bữa cơm với trận mắng mỏ kéo dài cả 15 phút chỉ vì một chiếc bát sứt vô tình ấy. Chiếc bát sứt là nguyên nhân trực tiếp khiến tôi viết đơn ly hôn. Nhưng thực chất nó chỉ là một giọt nước làm tràn ly nước vốn đã đầy ắp sự ấm ức, mệt mỏi, chán chường của tôi mà thôi...", Hòa chia sẻ.



Thì ra nhìn bên ngoài Hùng có rất nhiều ưu điểm nhưng thực chất sống chung mới biết anh là một người vô cùng khắt khe, kỹ tính, nhỏ mọn. Chỉ cần Hòa mắc một lỗi nhỏ cũng đủ khiến anh tức giận trách mắng cô cả buổi. Hùng còn nhớ rất lâu những lỗi lầm của vợ, mỗi khi tức giận anh sẽ mang ra kể lể lại.

Hai năm chung sống Hùng chưa bao giờ cư xử một cách bao dung và rộng lượng với vợ. Anh bắt lỗi vợ mọi nơi mọi lúc, trong mọi vấn đề và từ những sai lầm nhỏ nhất của Hòa. Điều đó khiến Hòa cảm thấy cuộc sống chung mệt mỏi tột cùng.

Sau khi nghe Hòa nói rõ lý do ly hôn và suy nghĩ của mình, Hùng sững sờ không thể tin nổi. Hùng không cho rằng mình sai, thậm chí anh còn trách Hòa nông cạn, may mắn có được người chồng tốt như anh vẫn bới lông tìm vết, bỏ anh rồi chắc chắn sau này cô sẽ hối hận.

