Theo Công an TP.Hà Nội, xác định đây là dịp nghỉ lễ dài, nhiều gia đình tổ chức đi chơi xa, về quê…, lưu lượng di chuyển và lượng khách tại các bến xe trên địa bàn thành phố sẽ tăng cao vào trước và kết thúc kỳ nghỉ, Công an TP.Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là các bến xe cửa ngõ ra, vào Thủ đô.

Quá trình kiểm tra chú ý phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xe hợp đồng "trá hình chạy tuyến cố định", xe khách đã cắt "lốt" tại các bến xe nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả hệ thống camera giao thông (thuộc Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông); các thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp ghi hình, chụp ảnh các trường hợp vi phạm cũng như nguồn tin phản ánh về tình trạng xe khách vi phạm của hành khách, quần chúng nhân dân, làm căn cứ xử lý theo quy định.

Việc tắc đường Hà Nội dịp lễ 30/4 -1/5 được rất nhiều người dân quan tâm. Hiện tại, hình ảnh ở đường Vành đai 3 trên cao (TP.Hà Nội) cho thấy các phương tiện bắt đầu đông đúc. Ảnh: MXH

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, là nguyên nhân chính gây ùn tắc và tai nạn giao thông như: Dừng, đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; đi không đúng phần đường, làn đường; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi vào làn dừng khẩn cấp (đối với các tuyến đường có quy định làn dừng khẩn cấp); vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, chất ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, "cơi nới" thùng xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không nhường đường cho xe ưu tiên; người điều khiển phương tiện không có bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; không mặc áo phao khi đi đò, phương tiện thủy; phương tiện thủy không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh; chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện (trên đường thủy nội địa); dừng, đỗ, quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang…, qua đó không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn liên quan đến sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ.

Tiếp tục tăng cường phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố; tổ chức đấu tranh quyết liệt đối với các đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện coi thường pháp luật, các loại "tội phạm đường phố", nhất là cướp, cướp giật, mang theo vũ khí, hung khí lưu thông trên đường…; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ đua xe trái phép, tụ tập điều khiển xe "nẹt pô", lạng lách, đánh võng trên đường, gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp, xử lý nghiêm đối với các hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ.

Trao đổi với Dân Việt vào ngày 28/4, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội cho biết, trong dịp nghỉ lễ này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố ứng trực 100% quân số để điều tiết giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội phối hợp với các đơn vị lân cận, Cục C08 Bộ Công an để theo dõi, phân luồng phương tiện từ xa để đảm bảo giao thông thông suốt.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn sử dụng cả flycam giám sát các điểm giao thông phức tạp ở cửa ngõ thành phố, bến xe để theo dõi, chủ động với lực lượng liên quan điều tiết giao thông, tránh ùn tắc.