Một lần “yêu” khi say, phải hối hận cả đời

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua là lúc để nhiều cặp vợ chồng và đôi lứa đang yêu được ở gần nhau sau thời gian dài xa cách. Tuy nhiên, vẫn có không ít người vì lý do nào đó phải đón năm mới trong cảnh anh một nơi, em một nơi.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Viện Sức khỏe sinh sản (Hà Nội) cho biết, trường hợp của Tuấn Phong (27 tuổi, ở Hà Nội) là điển hình.

Khi gặp bác sĩ Dung, Tuấn Phong cho biết mình và bạn gái đang yêu xa. Dịp năm mới, vì bận công việc ở TP.HCM, bạn gái anh không thể ra Hà Nội đón giao thừa. Suốt 6 tháng trước Tết, dù xa nhau nhưng anh vẫn luôn "giữ mình" để khi gặp bạn gái, cả hai sẽ được thăng hoa.

Theo các bác sĩ, nhậu say là nguyên nhân khiến nhiều người gặp chuyện bi hài khi quan hệ. (Ảnh minh họa)

Tối ngày mồng 3 Tết, Tuấn Phong cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống. Khi đã nhậu say, cả nhóm tìm đối tác để thỏa mãn nhu cầu. Cô gái mà Tuấn Phong chọn được giới thiệu là có đời sống tình dục lành mạnh, không bị bệnh xã hội.

Cuộc yêu của hai người lúc đó rất thăng hoa. Tuy nhiên một tuần sau, Tuấn Phong thấy vùng kín bị nổi mụn đỏ gây ngứa và đau rát. Đáng lẽ phải tới cơ sở uy tín để khám, điều trị bệnh nhưng vì ngại, Tuấn Phong lại tìm tới một phòng khám không chính quy khiến bệnh trở nên nặng hơn.



Khi đến gặp bác sĩ Dung, Tuấn Phong được chẩn đoán mắc bệnh lậu. Bác sĩ Dung cho biết nam bệnh nhân không chỉ mất nhiều thời gian điều trị mà còn phải nói lời chia tay bạn gái vì cảm thấy hối hận, sợ lây bệnh cho người yêu, cũng như tự ti về chuyện chăn gối của mình.

Đừng nên quan hệ tình dục khi đã nhậu say

Theo bác sĩ Dung, việc các cặp đôi gặp tai nạn phòng the khi “yêu” dịp Tết nguyên nhân phần lớn do bia rượu và quan hệ sai tư thế.

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cũng đồng tình với ý kiến trên. Bác sĩ Liên cho biết, khi đã nhậu say, nam giới sẽ khó kiểm soát được hành vi tình dục, dẫn tới quan hệ sai đối tượng hoặc quan hệ quá đà với tư thế khó, dễ xảy ra tai nạn.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung đang khám cho một nữ bệnh nhân.

Bác sĩ Liên kể, từng cấp cứu cho một người đàn ông 45 tuổi bị gãy dương vật do quan hệ sai tư thế với vợ khi đã nhậu say vào ngày mùng 4 Tết. May mắn, nam bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên bảo vệ được "của quý". Tuy nhiên, cũng từ đó, người đàn ông này luôn cảm thấy không tự tin khi gần gũi vợ.



Nói về chuyện quan hệ vợ chồng ngày Tết, chị Hương Linh ( 37 tuổi, ở TP.HCM) vừa sợ vừa xấu hổ. Chị cho biết, những ngày Tết nguyên đán, hầu như ngày nào chồng chị cũng nhậu đến say mèm. Về đến nhà, anh không chịu tắm rửa, súc miệng đã đòi vợ đáp ứng như cầu.

"Khi nhậu say, chồng tôi quan hệ mạnh bạo và rất lâu xuất tinh. Có khi, hai vợ chồng "yêu" xong, người tôi đầy vết thâm tím. Đêm giao thừa năm nay, tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu đồ cúng, chăm sóc hai con, còn anh ấy đi ăn tất niên cả ngày. Về đến nhà, người anh ấy nồng nặc mùi rượu, đòi tôi phải chiều. Vì mệt tôi không đồng ý.

Vậy mà, trong bữa tiệc chiều mồng một, có đầy đủ bố mẹ, các anh chị em hai bên nội ngoại, anh ấy nhậu say rồi tố tôi "bỏ đói" chồng. Lúc đó, dù rất giận và xấu hổ, nhưng là ngày đầu năm, tôi chỉ biết lảng đi", chị Hương Linh chia sẻ.

Theo bác sĩ Dung, quan hệ tình dục là sự thăng hoa trong tình yêu, vì vậy, các cặp đôi hãy làm điều đó khi cảm thấy hạnh phúc và hưởng thụ thoải mái. Tuy nhiên, cả hai cần chia sẻ, đồng thuận với nhau, nhất là khi bắt đầu thử các tư thế lạ.

Việc người chồng muốn "đổi mới", nhưng người vợ không đồng ý, cố gắng chiều hoặc bị ép buộc sẽ dễ dẫn đến hệ lụy hay sự cố phòng the.

Theo bác sĩ, các cặp đôi nên có đời sống chăn gối lành mạnh để giữ sức khỏe.

Theo bác sĩ Liên, quan hệ khi nhậu say, nam giới không chỉ dễ gặp tai nạn phòng the mà còn dễ dẫn đến kiệt sức, bị tai biến mạch máu não, đột quỵ… Trường hợp quan hệ kiểu “ăn bánh trả tiền”, cánh mày râu còn dễ mắc các căn bệnh xã hội từ bạn tình, như trường hợp của anh Tuấn Phong kể trên.



Các bác sĩ nhấn mạnh, không chỉ dịp Tết mà bất cứ lúc nào quan hệ, chúng ta cũng nên thực hiện hành vi an toàn, lành mạnh. Nếu không may bị tai nạn phòng the", các cặp đôi nên đến các cơ sở uy tín để được chẩn đoán đúng bệnh, trị bệnh kịp thời, tránh các tình huống xấu xảy ra.

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.