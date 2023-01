Tại sao khi đang bị Thái Lan dẫn bàn, HLV Park Hang-seo lại chủ yếu thay thế hậu vệ?

Hẳn với 2 đội bóng quá quen thuộc nhau như Việt Nam và Thái Lan thì không chỉ chiến thuật, miếng đánh sở trường của nhau đều được ban huấn luyện mỗi bên tìm hiểu kỹ, mà có thể ngay cả thói quen thi đấu, vị trí quen thuộc, cách xử lý bóng thông thường của mỗi cầu thủ đối phương cũng được đem ra mổ xẻ.

Bàn thắng của Vũ Văn Thanh giúp ĐT Việt Nam có trận hòa quý giá trước ĐT Thái Lan.

Sau vài lần người ta thấy trung vệ Quế Ngọc Hải lên cao tham gia tấn công 1 cách bất thường, trong 1 tình huống nhận bóng từ Hùng Dũng ở vị trí như 1 tiền vệ, trung vệ này rất nắn nót khống chế bóng, cứa lòng bóng nửa nảy vào tầm vạch 5m50, Tiến Linh bay người đánh đầu. Đây là 1 bàn thắng rất đẹp, từ cách thức thực hiện đến ý tưởng chiến thuật, nhất là việc đưa Ngọc Hải lên tham gia tấn công để gây ra bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương là 1 sự sáng tạo. Sau khi thực hiện thành công miếng chiến thuật này và có bàn thắng, chúng ta không thấy Ngọc Hải dâng cao nữa. Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng. Không tính cú sút phạt rất đẹp của Bunmathan thì phía Thái Lan cũng có vài cơ hội nguy hiểm từ các tình huống phối hợp không chặt chẽ của hậu vệ ĐT Việt Nam.

Vào hiệp 2 được 3 phút đội Thái Lan có bàn thắng gỡ hòa. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau đó cũng cùng kịch bản. Khi cái bẫy việt vị bị phá, luôn có 2 cách để đánh giá. Đương nhiên từ phía tấn công sẽ là đã phá bẫy việt vị thành công. Thực tế trong các tình huống như vậy, cầu thủ chuẩn bị chuyền bóng và cầu thủ nhận bóng đều luôn ý thức về vị trí và thời điểm chuyền bóng để tránh bẫy việt vị. Về lỗi của hàng phòng thủ, người ta dễ dàng tìm ra người đứng dưới cùng của hàng phòng thủ để chịu trách nhiệm cho việc cái bẫy đó không sập. Trong 2 tình huống dẫn đến bàn thua này, rõ ràng các cầu thủ Thái Lan đã phối hợp rất tốt, nhưng lỗi đứng sai vị trí của Duy Mạnh trong bàn thua đầu tiên, và đặc biệt là Việt Anh trong bàn thua thứ 2 là rõ ràng. Không riêng 2 tình huống này, hàng hậu vệ ĐT Việt Nam vốn được đánh giá rất cao, được coi là điểm mạnh lại có khá nhiều sơ hở trong cả trận đấu.

Có 1 chi tiết rất thú vị trong việc điều chỉnh của HLV Park Hang-seo sau khi nhận các bàn thua. Đó là thay vì tư duy thông thường, sau khi bị gỡ hòa rồi bị dẫn bàn trong 1 trận đấu cần phải thắng trên sân nhà, các điều chỉnh nhân sự của 1 đội bóng thường sẽ theo hướng tăng cường hàng tấn công, cụ thể là sẽ đưa thêm hay thay thế các cầu thủ tấn công vào sân để có bàn thắng. Nhưng trong trận đấu này, ở thời điểm đó, HLV Park Hang-seo lại thay thế chủ yếu là các cầu thủ hàng phòng ngự. Sau bàn thua đầu tiên, cùng với việc đưa Phan Văn Đức vào thay Tuấn Hải, đó là ông thay Duy Mạnh bằng Bùi Hoàng Việt Anh. Sau bàn thua thứ 2, ngoài việc thay Văn Quyết cho Quang Hải đã quá đuối, còn lại là 2 sự bổ trợ củng cố hàng phòng ngự là trung vệ Thanh Bình và hậu vệ cánh Văn Thanh được đưa vào sân thay cho Bùi Tiến Dũng và Hồ Tấn Tài đã đuối sức.

Nếu không theo dõi các diễn biến trên sân thì có thể thấy các động thái thay người này là khó hiểu. Nhưng có thể thấy, đây là 1 giải pháp tình thế đầy thực dụng của HLV Park Hang-seo. Còn bàn thắng do Thanh Bình trả bóng lại và che người khôn ngoan để cho Văn Thanh dứt điểm là rất đẹp mắt, nhưng công bằng mà nói, có lẽ nó có nhiều yếu tố may mắn và không nằm trong toan tính điều chỉnh của HLV Park Hang-seo. Sau bàn thua thứ 2, các cầu thủ Việt Nam đã mất tinh thần, đã gần đến trạng thái vỡ trận. Họ không phối hợp tấn công được, hàng thủ mất phương hướng. Các cầu thủ Thái Lan dễ dàng thu hồi bóng, họ bình tĩnh giảm nhịp độ thi đấu, kiểm soát bóng rồi thỉnh thoảng bất ngờ đưa ra các đường chuyền tạo ra các tình huống nguy hiểm. Nếu tiếp tục như vậy, việc để thua thêm bàn thứ 3 chỉ là vấn đề thời gian, nếu vậy sẽ vỡ trận và không có cơ hội gì trong trận lượt về. Lúc này, HLV Park Hang-seo cảm nhận được điều đó, các điều chỉnh của ông là để điều đó không xảy ra. Ông đã chấp nhận tỷ số 1-2. Thật may mắn, chúng ta đã có kết quả hòa nhờ bàn thắng rất đẹp của Văn Thanh.

Dĩ nhiên kết quả hòa 2 – 2 trước ĐT Thái Lan trên sân nhà là bất lợi cho Việt Nam, nhưng quy luật hiển nhiên là để Vô địch, bạn phải chiến thắng đối thủ. Quên kết quả hòa trên sân nhà đi, các cầu thủ Việt Nam chỉ phải nghĩ đơn giản là để Vô địch AFF Cup, ĐT Việt Nam cần chiến thắng ĐT Thái Lan, dù đó là đá ở sân nào.