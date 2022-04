Tại sao người dùng iPhone lại chi nhiều tiền hơn người dùng Android?

Theo báo cáo có tiêu đề '"State Of In-App Spend', người dùng iOS tiêu tiền nhiều hơn khoảng 2,5 lần. Gần 71% người dùng iOS cũng đã thực hiện ít nhất một khoản thanh toán mỗi tháng thông qua thiết bị của họ. Ngược lại, chỉ 4,6% người dùng Android thực hiện thanh toán hàng tháng.

Đến với câu hỏi tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy giữa hai hệ điều hành di động này, thì thực sự có rất nhiều yếu tố góp phần vào nó. Và trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét một vài lý do đằng sau xu hướng này.

Đóng góp lớn nhất về doanh thu cho App Store của Apple là từ các ứng dụng danh mục trò chơi và giải trí. Ảnh: @AFP.

Thị trường mục tiêu

Một trong những điều quan trọng nhất bạn phải hiểu về iPhone và Android là cả hai đều có thị trường hoàn toàn khác nhau. Và điều này chủ yếu liên quan đến giá cả của những chiếc điện thoại thông minh này. Mặc dù một chiếc iPhone có giá khoảng 600 đô la trở lên, nhưng bạn có thể nhận được một chiếc điện thoại thông minh Android với giá chỉ từ 80 đô la và có thể lên đến 600 đô la hoặc hơn thế nữa.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là những người mua iPhone chủ yếu là các đối tượng có thu nhập cao hoặc những người giàu có. Ngược lại, những người mua điện thoại Android có thể là người làm công ăn lương hàng ngày, hoặc là tầng lớp trung lưu hay cũng là các cá nhân giàu có, thu nhập cao. Như vậy, trong khi thị trường iPhone đại diện cho một nhóm phần lớn có thu nhập cao hơn thì thị trường Android bao gồm một nhóm hỗn hợp (thu nhập thấp, trung bình và cao). Điều này dễ quan sát hơn ở các thị trường bên ngoài Bắc Mỹ.

Và sự trái ngược này trong cơ sở khách hàng là một trong những lý do tại sao người dùng iPhone được xem là chi tiêu nhiều hơn người dùng Android. Xét cho cùng, nếu toàn bộ thị trường bao gồm những cá nhân có thu nhập cao, thì chi tiêu của họ chắc chắn sẽ lớn hơn một thị trường bao gồm cả những cá nhân có thu nhập thấp, trung bình và thu nhập cao.

Thêm sự quan tâm của nhà phát triển

iPhone cũng thu hút một số lượng lớn các nhà phát triển hơn so với Android, chủ yếu là do người dùng iPhone chi nhiều tiền hơn người dùng Android. Điều này trở thành mối quan hệ nhân - quả vòng tròn, nơi các nhà phát triển tiếp tục đổ xô vào nền tảng iOS và người dùng iOS tiếp tục chi tiêu nhiều hơn, do đó thu hút nhiều nhà phát triển hơn nữa.

Các công ty phát triển ứng dụng thường làm việc với ngân sách eo hẹp khi tạo ứng dụng. Và khi cố gắng tạo cho hai nền tảng, họ phải tìm ra nền tảng nào mang lại cho họ lợi nhuận cao nhất. Do đó, các nhà phát triển thường thích tạo các ứng dụng trả phí cho nền tảng iOS. Và trong trường hợp ứng dụng miễn phí, cả hai nền tảng Android và iOS gần như được đối xử như nhau. Nhưng iOS vẫn được ưu tiên hơn một chút do thực tế là người dùng iPhone mua hàng trong ứng dụng nhiều hơn người dùng Android.

Sự thiên vị của các nhà phát triển ứng dụng đối với iPhone cũng ảnh hưởng đến cách khách hàng lựa chọn điện thoại thông minh của họ. Và ví dụ điển hình nhất là trường hợp của các ứng dụng tạp chí. Vì người dùng iPhone sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nên nhiều ứng dụng tạp chí đã được thiết kế dành cho iOS. Hầu hết các ứng dụng tạp chí không hỗ trợ Android hoặc chỉ coi đó là suy nghĩ thứ hai. Do đó, những người muốn đăng ký ứng dụng tạp chí thường mua một chiếc iPhone để đọc tạp chí yêu thích của họ.

Mức độ trung thành với thương hiệu

Một yếu tố chính khác đóng vai trò quan trọng trong việc người dùng iPhone chi tiêu nhiều hơn cho các ứng dụng là lòng trung thành với thương hiệu của họ. Ai cũng biết rằng người dùng iPhone thường có xu hướng trung thành với thương hiệu của họ hơn là Android.

Một báo cáo của Morgan Stanley cho biết, hơn 92% người dùng iPhone được khảo sát là có khả năng nâng cấp lên iPhone thay vì bất kỳ thiết bị nào khác. Trong trường hợp của thiết bị Android, đối thủ gần nhất là Samsung với 77% người dùng tuyên bố trung thành với thương hiệu này. Phần còn lại của các nhà sản xuất có ít hơn 60% lòng trung thành.

Với một cơ sở người dùng mạnh mẽ gắn bó với mọi thứ họ làm, không có gì lạ khi các ứng dụng iPhone cũng có xu hướng hoạt động tốt. Xét cho cùng, một người chỉ tìm mua iPhone sẽ có sự coi trọng không chỉ đối với điện thoại mà còn về các dịch vụ mà họ sử dụng thông qua điện thoại, bao gồm cả các ứng dụng. Và sự trung thành với thương hiệu này đối với iPhone đã đổ vào các dịch vụ ứng dụng của họ, dẫn đến tình trạng người dùng iPhone cuối cùng chi tiêu nhiều hơn cho các ứng dụng so với người dùng Android.

Người dùng iPhone và người dùng Android: Số tiền họ chi tiêu cho các ứng dụng và hơn thế nữa. Ảnh: @AFP.

Sử dụng thẻ tín dụng

Với các thiết bị Android có giá thấp hơn nhiều so với iPhone, không có gì ngạc nhiên khi điện thoại Android được sử dụng nhiều hơn ở các quốc gia đang phát triển hơn là các quốc gia đã phát triển. Và điều này cũng ảnh hưởng đến số lượng người mua hàng từ các cửa hàng ứng dụng.

Người dân ở các quốc gia đang phát triển thường không có nhiều thẻ tín dụng như ở các quốc gia đã phát triển. Họ chủ yếu thực hiện các giao dịch bằng tiền mặt hoặc sử dụng thẻ ghi nợ. Và vì các ứng dụng của Google yêu cầu thẻ tín dụng để mua hàng từ cửa hàng, nên ít người có khả năng thực sự mua bất kỳ thứ gì từ Cửa hàng Google Play ngay cả khi họ có tiền và sẵn sàng chi tiêu cho ứng dụng.

Ngược lại, do dân số ở các quốc gia đã phát triển có thẻ tín dụng sử dụng iPhone nhiều hơn ở các nước đang phát triển, nên việc chi tiêu cho ứng dụng của họ dễ dàng hơn so với người dùng Android. Ngoài ra, chi tiêu qua thẻ tín dụng còn có một tác dụng tích cực khác. Ai cũng biết rằng hầu hết mọi người sẽ chi tiêu nhiều hơn mức cần thiết khi sử dụng thẻ tín dụng so với thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt. Do đó, việc phần lớn người dùng iPhone sở hữu thẻ tín dụng đảm bảo rằng nền tảng này có mức chi tiêu cao nhất so với Android.

Trong những năm tới, chi tiêu của người dùng iPhone được dự đoán sẽ tăng trưởng ổn định. Một báo cáo của Sensor Tower dự đoán chi tiêu cho iOS sẽ tăng khoảng 40% trong vòng ba năm tới, với người dùng chi gần 88 đô la mỗi năm cho cả mua hàng trong ứng dụng và ứng dụng phải trả phí. Sự tăng trưởng lớn nhất dự kiến sẽ là trong các ứng dụng giải trí và trò chơi. Và mặc dù chi tiêu của người dùng Android cũng được dự đoán sẽ tăng trong tương lai, nhưng người ta không nên mong đợi nó sẽ sớm đột phá như ở người dùng iPhone.