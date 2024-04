Tại sao thời xưa lại có ít vụ “cưỡng hiếp” như vậy, có phải là do người xưa rất tuân thủ pháp luật?

Với sự tiến bộ của xã hội, luật pháp của chúng ta đã bắt đầu dần được hoàn thiện, tội phạm đã được kiểm soát tốt và chính thức bị trừng phạt. Nhờ hệ thống pháp luật được hoàn thiện nên tỷ lệ tội phạm hàng năm giảm dần, sự an toàn của người dân cũng được đảm bảo tốt, các vụ tội phạm cực kỳ nghiêm trọng hiếm khi xảy ra. Nhưng không phải quốc gia nào cũng an toàn, ở những nơi có chỉ số an toàn rất thấp, bạn sẽ bị cưỡng hiếp dã man nếu không cẩn thận. Tại sao xã hội cổ đại lại có ít vụ hiếp dâm đến vậy? Phải chăng người xưa quá bảo thủ? Trên thực tế, sự thật rất tàn khốc.

Có một vấn đề mọi người thường đưa ra để bàn luận đó là thời cổ đại, rất nhiều vụ trộm cướp và giết người, nhưng những vụ hiếp dâm thì đăc biệt rất hiếm. Vậy thời cổ đại sẽ không có hiếp dâm sao? Không, tất cả chúng ta đều bị lừa.

Xã hội ngày xưa và nay đều giống nhau, đều có người giàu, người nghèo, người tốt, kẻ xấu… Tuy nhiên, phụ nữ thời xưa rất ít khi ra ngoài, nhưng vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, đó là đối với những gia đình nghèo, những người phụ nữ từ nhỏ đã phải ra ngoài làm thuê để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Những người phụ nữ luôn là "mục tiêu" mà những kẻ xấu nhắm đến.

Do hệ thống pháp luật, công nghệ thời cổ đại chưa hoàn thiện nên thân phận người phụ nữ chưa được coi trọng. Vì vậy, nếu một phụ nữ bị ức hiếp, cô ấy không dám báo cáo với các quan chức, cuối cùng chỉ biết chịu đựng sự tủi nhục một mình. Phụ nữ cổ đại coi trọng trinh tiết hơn tất cả, đây là chuyện cả đời. Dù có bị ức hiếp thì hiếm khi dám công khai bởi khi ấy, người phụ nữ này sẽ bị xã hội đánh giá, thậm chí không thể lấy được chồng. Dù họ là nạn nhân, họ không làm gì sai nhưng tất cả những điều xấu xa nhất họ đều phải chịu đựng.

Có một số người đủ can đảm để báo cáo với các quan chức thời đó, cuối cùng họ vẫn là người phải chịu thiệt thòi, tủi nhục vì những kẻ xấu gây ra tội ác lại thường là người có địa vị, tiền bạc. Thời đó, chỉ cần có tiền, những kẻ xấu có thể làm tất cả, thậm chí mua chuộc quan chức. Vì vậy, thời cổ đại gần như không có vụ án hiếp dâm nào được xét xử công khai, bởi những lý do cay đắng này. Nhưng mọi người nên biết rằng, đằng sau đó có biết bao nhiêu phụ nữ bị xâm hại mà không dám nói lên tiếng nói của mình, chấp nhận chịu cay đắng, tủi nhục.