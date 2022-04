Tại sao Triệu Vân lại có trong tay bảo kiếm của Tào Tháo?

Trong suốt cuộc đời mình, Tào Tháo là người luôn cầu khát và trọng dụng hiền tài. Ông đã thu phục được nhiều hào kiệt, cả văn lẫn võ, để làm người hỗ trợ đắc lực cho mình. Trong đó, Triệu Vân là một trong số những mãnh tướng của Lưu Bị khiến Tào Tháo thèm khát nhưng không có được.

Tào Tháo là nhà quân sự, chính trị nổi tiếng thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Trong Tam quốc diễn nghĩa Tào Tháo vốn có hai thanh kiếm báu (có bản dịch là hai thanh gươm báu), một thanh gọi là Ỷ Thiên và một thanh gọi là Thanh Công. Thanh Ỷ Thiên được Tào Tháo luôn đeo bên mình, còn thanh Thanh Công thì giao cho Hạ Hầu Ân giữ, sau này lọt vào tay Triệu Vân. Tuy nhiên, không phải do Tào Tháo tặng mà là do Triệu Vân đoạt được.

Triệu Vân đoạt được Thanh Công kiếm trong trận Đương Dương - Trường Bản. Ảnh: Sohu

Năm 208, trong trận Đương Dương - Trường Bản, Hạ Hầu Ân cậy mình có sức khoẻ, đi cách xa Tào Tháo, dẫn vài chục quân kỵ đi đầu để chực xông vào đám bách tính cướp giật, không ngờ gặp phải Triệu Vân. Triệu Vân xốc tới đánh luôn và chỉ sau một hiệp đấu, Hạ Hầu Ân đã bị Triệu Vân đâm chết, quân đi theo chạy tan cả. Triệu Vân đâm chết Hạ Hầu Ân rồi đoạt lấy thanh kiếm xem, thấy có hai chữ Thanh Công, mạ vàng, biết là kiếm báu, liền giắt vào mình, rồi xông vào vòng vây quân Tào.



Thanh kiếm Thanh Công sắc bén vô cùng, ở trong tay Hạ Hầu Ân chỉ là vật trang trí nhưng đến tay Triệu Vân lại trở thành vũ khí hủy diệt. Triệu Vân mang A Đẩu, đánh xa dùng thương, đánh gần dùng kiếm giết quân địch máu chảy như suối.

Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể ngăn. Trong trận Đương Dương - Trường Bản, Triệu Vân đã cứu A Đẩu giữa hàng vạn quân Tào, lấy mạng hàng chục viên tướng, bởi vậy Thanh Công kiếm trở thành vũ khí lợi hại khiến cả thiên hạ ngưỡng mộ.

Triệu Vân nổi danh một mình phá vây hàng vạn quân Tào Tháo. Ảnh: Sohu

Triệu Vân (?-229), tự Tử Long, sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược, được đánh giá là bậc hổ tướng trí dũng song toàn và là một trong số những nhân vật góp công không nhỏ vào sự thành lập của nhà Thục Hán.

Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung mô tả Triệu Vân: "cao tám thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, mặt rộng, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay vượn, bụng beo, cưỡi Bạch Long mã, uy phong lẫm liệt".



Ông nổi tiếng với tài dùng thương, mười dũng tướng của Tào Tháo không địch nổi một mình Triệu Vân. Với tài thương thuật của mình, Triệu Vân có thể dũng mãnh tả xung hữu đột, giành được chiến thắng trong vòng vây kẻ địch. Ông được Lưu Bị ngợi khen như là một vị võ tướng dũng khí có thừa.

Những chiến tích của Triệu Vân phải kể đến: phá trận Bát Môn kim Tỏa của Tào Nhân, hai lần cứu A Đẩu, một mình cưỡi Bạch Long mã phá vây hàng vạn quân Tào, chém gãy 2 lá cờ to, giết 50 tướng Tào. Ông cũng truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, đánh Tây Xuyên, Hán Trung, đánh tộc người Man do Mạnh Hoạch chỉ huy, tham gia Bắc phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy…