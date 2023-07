Tài tử "Trái tim mùa thu" Won Bin "trẻ mãi không già", sống dư dả dù không đóng phim

Theo thống kê của trang EN Seoul (Hàn Quốc), Won Bin hiện là gương mặt đại diện cho trên dưới 40 nhãn hàng. Trung bình, mỗi hợp đồng mang về cho tài tử khoảng 500.000 USD (11,8 tỷ đồng). Do vậy, dù không đóng phim, Won Bin vẫn sống rủng rỉnh bằng thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo.

Won Bin vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung ở tuổi 46 (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, khoản thu lớn thứ hai của Won Binh chính là đầu tư bất động sản. Năm 2014, anh mua 2 căn nhà ở Samsungdong (Hàn Quốc) với giá 2,3 tỷ won (hơn 42 tỷ đồng) và một tòa nhà trị giá 210 triệu won (hơn 3,8 tỷ đồng). Theo thời giá hiện tại, giá trị của 2 bất động sản đều tăng giá.

Năm 2018, vợ chồng tài tử Won Bin tậu tòa nhà 7 tầng tọa lạc gần Ga Apgujeong Rodeo, khu phố Cheongdamdong sầm uất bậc nhất Hàn Quốc. Khu nhà gồm 2 tầng hầm và 5 tầng chính có giá 14,5 tỷ won (268 tỷ đồng).

Vợ chồng Won Bin cho thuê bất động sản này làm văn phòng và cửa hàng, kiếm bộn tiền. Theo truyền thông xứ Hàn, đến năm 2021, tài sản riêng của Won Bin ước tính khoảng 5-6 triệu USD.

Won Bin được xem là tượng đài nhan sắc của làng giải trí xứ Hàn một thời (Ảnh: Sina).

Won Bin (SN 1977) là nam diễn viên từng nổi tiếng với vai Han Tae Suk trong bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc - Trái tim mùa thu. Là một diễn viên tài năng và được nhiều người yêu mến nhưng Won Bin không nhận kịch bản "ồ ạt". Anh ít tham gia phim truyền hình và lựa chọn kịch bản điện ảnh rất kỹ lưỡng.

Bộ phim gần nhất mà Won Bin tham gia là phim điện ảnh The Man from Nowhere từ năm 2010. Các vai diễn của Won Bin đều rất cá tính, có số phận rõ ràng và đòi hỏi diễn xuất sâu sắc. Chính vì thế, dù ít đóng phim nhưng Won Bin vẫn luôn được người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Giải thích cho lý do Won Bin vắng bóng khá lâu trên màn ảnh, công ty quản lý cho biết, nam diễn viên không tìm được kịch bản ưng ý. Won Bin hiện có cuộc sống kín đáo bên vợ, nữ diễn viên Lee Na Young cùng một cậu con trai.

Hai ngôi sao làm đám cưới vào năm 2015 sau một thời gian tìm hiểu bí mật. Cả hai đều thuộc sự quản lý của một công ty và là những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ kim chi.

Hiện tại, Won Bin không đóng phim, kiếm tiền nhờ làm gương mặt quảng cáo và kinh doanh nhà đất (Ảnh: Naver).

Quá khứ nghèo khó là động lực đưa Won Bin tới thành công

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Won Bin có xuất phát điểm khó khăn, phải tự tạo dựng sự nghiệp. Anh lớn lên trong một gia đình lao động thông thường ở nông thôn và đông anh chị em.

Mẹ của tài tử xứ Hàn là nông dân, bố làm mỏ đá. Do làm việc trong hầm mỏ đến 20 năm, sau này cha của Won Bin còn bị bệnh bụi phổi.

Vào tuổi trưởng thành, Won Bin lên núi, đào dược liệu, bắt rắn để có thêm tiền phụ giúp gia đình. Lên cấp 3, Won Bin theo học trường nghề cơ khí, chuyên ngành sửa chữa ô tô và bảo dưỡng điện.

Sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên ở nhà chị gái và đi xe buýt, làm việc tại một gara ô tô tại Siheung, Gyeonggi (Hàn Quốc). Tiếp đó, anh tham gia một cuộc thi tuyển diễn viên và lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí.

Với gương mặt điển trai, chiều cao 1,80m, Won Bin có thời làm người mẫu ảnh, người mẫu trước khi làm diễn viên.

Won Bin nổi danh nhờ "Trái tim mùa thu", đóng cùng Song Hye Kyo (Ảnh: Naver).

Năm 1997, anh gây tiếng vang và chính thức đổi đời nhờ tham gia tác phẩm phim truyền hình Trái tim mùa thu. Dù chỉ tham gia với vai nam thứ, Won Bin vẫn được yêu thích không kém gì nam chính do Song Seung Heon đảm nhận.

Ngoại hình điển trai, dáng vóc nam tính giúp Won Bin có thêm nhiều lời mời hợp tác. Sau hơn 20 năm hoạt động trong showbiz xứ Hàn, Won Bin đến giờ vẫn được xem là huyền thoại nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc và là một trong những nam diễn viên thực lực. Won Bin phủ sóng qua hai bộ phim đình đám Cờ thái cực giương cao và Anh trai tôi.

Ở tuổi 46, Won Bin vẫn là một trong những mỹ nam được khát khao nhất xứ Hàn và luôn gây sốt trong những lần xuất hiện hiếm hoi. Ngoài ngoại hình trẻ trung, Won Bin còn được biết tới là một ngôi sao luôn duy trì hình tượng đẹp trong lòng công chúng. Điều này giúp anh giữ được tình cảm của người hâm mộ và được các nhãn hàng ưu ái nhiều năm qua.

Vợ chồng Won Bin và Lee Na Young từng có hôn lễ giản dị, kín tiếng tại quê nhà nam diễn viên năm 2015 (Ảnh: Yonhap News).

Won Bin chỉ hai lần công khai chuyện tình cảm. Khi tham gia dự án Trái tim mùa thu, anh bí mật hẹn hò "búp bê xứ Hàn" Han Chae Young và kết thúc mối tình một năm sau khi bộ phim lên sóng.

Năm 2013, Won Bin công khai hẹn hò nữ diễn viên Lee Na Young, và bất ngờ tổ chức đám cưới giản dị vào tháng 6/2015 tại quê nhà của Won Bin. Dù là ngôi sao hạng A với khối tài sản không nhỏ, Won Bin và Lee Na Young chỉ làm đám cưới nhỏ, ít người tham dự.

Đám cưới của cặp đôi không có các ngôi sao nổi tiếng tham dự, được thắt chặt an ninh và có kinh phí khiêm tốn, chỉ khoảng 845 USD (trên dưới 20 triệu đồng), con số rất nhỏ so với nhiều đồng nghiệp.

Hiện, Won Bin chuyển về ngoại thành sống cùng vợ, con. Trước đó, vợ chồng anh sống tại một biệt thự cao cấp trị giá gần 5 triệu USD ở Seoul (Hàn Quốc). Nam diễn viên không sử dụng mạng xã hội, ít tiếp xúc với báo giới, theo đuổi cuộc sống riêng tư, kín tiếng.