Tai vạ chờ đón thuyền trưởng và thủy thủ siêu tàu khổng lồ mắc kẹt ở kênh đào Suez?

Con tàu được giải cứu thành công vào ngày 29.3.

Theo The Sun, thuyền trưởng và 25 thuỷ thủ đều là người Ấn Độ trên tàu nhiều khả năng sẽ phải chịu trách nhiệm cho 6 ngày tàu mắc cạn ở kênh đào Suez, khiến hoạt động thương mại quốc tế bị gián đoạn.

Hiện chưa rõ các nhà điều tra Ai Cập muốn bắt giữ thuyền trưởng và 25 thuỷ thủ theo cách nào. Con tàu di chuyển qua kênh đào Suez và tiếp tục hải trình như bình thường.

Theo nguồn tin trên tờ Times of India, chính phủ và các tổ chức hàng hải ở Ấn Độ, lo ngại khả năng nhóm thuỷ thủ bị điều tra hình sự, có thể phải ngồi tù nhiều năm.

Nguồn tin trong ngành vận tải đường biển cho biết, có khả năng thuyền trưởng và một số thuỷ thủ chịu trách nhiệm trực tiếp sẽ bị cấm không được tiếp tục lái tàu ra khơi.

Các thuỷ thủ có thể sẽ bị quản thúc tại gia cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Công ty quản lý tàu MV Ever Given hiện chưa đưa ra bình luận về những vấn đề pháp lý mà thuyền trưởng và 25 thuỷ thủ trên tàu MV Ever Given phải đối mặt.

“Có nguy cơ các thuỷ thủ bị trừng phạt”, nguồn tin cho biết. “Các nhà điều tra sẽ cần truy cập dữ liệu hàng hải, dữ liệu ghi âm trên tàu để xác minh sai sót nằm ở đâu”.

Theo hiệp hội hàng hải Ấn Độ, các thuỷ thủ đang trong tình trạng sức khoẻ tốt, nhưng có phần căng thẳng vì không biết điều gì sẽ đến với họ.

Ban đầu, các nhà điều tra Ai Cập cho rằng, gió lớn và bão cát là nguyên nhân khiến tàu mất lái lao vào bờ ở kênh đào Suez. Nhưng các nhà điều tra đang xác minh theo hướng “có lỗi của con người”.

Tàu MV Ever Given dự kiến sẽ cập cảng Felixstowe ở Suffolk, Anh trong tuần này.