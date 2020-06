Tài xế Fortuner bị bắt cùng 50kg ma túy

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Hồ Sỹ Nguyên (52 tuổi, trú xã Thạch Giám, huyện Tương Dương) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hồ Sỹ Nguyên và tang vật vụ án. Ảnh: Thái Quảng.

Đêm 26/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSGT Công an Nghệ An, Công an các huyện Anh Sơn, Tương Dương, Cục Hải quan Nghệ An, Đồn Biên phòng Na Ngoi và các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang Hồ Sỹ Nguyên vận chuyển trái phép chất ma túy qua xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.

Tang vật thu giữ 50kg ma túy đá, 1 ôtô Fortuner.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên thừa nhận hành vi vi phạm.