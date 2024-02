Tài xế xe khách vận chuyển lượng lớn hàng lậu từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ

Ngày 14/2, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ một tài xế xe khách vận chuyển lượng lớn hàng lậu.

Lượng lớn hàng lậu gồm thuốc lá, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em được phát hiện trên xe khách do tài xế Văn Hữu Đãi điều khiển từ Quảng Trị vào Huế. Ảnh: Quốc Anh.

Trước đó, vào khoảng 10h45 ngày 13/2 (mùng 4 Tết), trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 49B đoạn qua địa phận xã Phong Hòa, tổ công tác thuộc Đội CSGT- trật tự Công an huyện Phong Điền phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 75B-014.63 do tài xế Văn Hữu Đãi (SN 1964, trú tại thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) điều khiển có hành vi vi phạm để hàng hóa trên khoang chở hành khách.

Trong quá trình làm việc với ông Văn Hữu Đãi, tổ công tác nhận thấy nhiều nghi vấn nên thực hiện kiểm tra 1 thùng hàng bất kỳ trên xe thì phát hiện trong thùng hàng này chứa thuốc lá JET nhập lậu.

Cơ quan chức năng lấy lời khai tài xế Văn Hữu Đãi. Ảnh: Quốc Anh.

Qua kiêm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có đến 2.540 gói thuốc JET nhập lậu. Ngoài thuốc lá nhập lậu, trên xe có có lượng lớn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em nhập lậu do nước ngoài sản xuất.

Theo lời khai của ông Văn Hữu Đãi, toàn bộ số hàng lậu này được ông vận chuyển từ tỉnh Quảng Trị vào Huế tiêu thụ. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đội cảnh sát kinh tế- môi trường Công an huyện Phong Điền tiếp tục điều tra làm rõ.