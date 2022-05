Chiều 12/5, trao đổi với Dân Việt, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP.Phan Thiết cho biết, tài xế đã đến đầu thú với Công an TP.Phan Thiết. Sau đó Công an TP. Phan Thiết bàn giao đối tượng cho Công an Bình Thuận.



Phạm Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: BT

Hiện Công an đang thực hiện các thủ tục pháp lý để xử lý tài xế lái xe Mercedes truy sát và tông chết người này theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, công an cũng khám nghiệm tử thi và đã làm việc với những người liên quan để thu thập chứng chứ phục vụ điều tra.

Nhiều người chứng kiến hiện trường vụ việc cho biết, khoảng gần 1 giờ sáng 12/5, do mâu thuẫn giao thông trước đó giữa một nhóm người đi xe Mercedes 7 chỗ màu trắng, mang biển số 30F - 168... trên đường Phạm Văn Đồng với một nhóm người khác.

Sau đó nhóm người trên xe xuống xin lỗi nhưng tài xế xe Mercedes vẫn chạy nhiều vòng truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát (bờ kè Phạm Văn Đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tại hiện trường. Ảnh: CTV

Chứng kiến cảnh kinh hoàng này, những người có mặt tại hiện trường đã cầm ly và ghế ném vào xe Mercedes màu trắng nhưng tài xế điều khiển ôtô vẫn lao lên lề, xoay vòng để truy đuổi theo những người này. Sau đó, xe Mercedes tông thẳng vào anh Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ Phan Thiết) khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây tai nạn, người đàn ông điều khiển xe Mercedes chạy khỏi hiện trường với tốc độ rất cao.

Đến 8 giờ 30 sáng 12/5, người điều khiển xe Mercedes đã liên lạc với Công an tỉnh Bình Thuận và cho biết sẽ ra trình diện. Ban đầu người này khai tên Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tạm trú ở Q. 12, TP.HCM).

Theo phản ánh của nhiều người chứng kiến vụ việc, trước đó tối 11/5, Phạm Văn Nam đi cùng nhóm bạn 3 người đến một quán nhậu ở phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết. Sau đó, cả nhóm tiếp tục ra khu vực bờ kè là địa điểm ăn uống đêm ở TP. Phan Thiết thì xảy ra sự việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP. Phan Thiết và Công an tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.