Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại, cướp tài sản: Nghẹn ngào cuộc gọi cuối cùng

Lê Văn Công khai nhận không có nghề nghiệp ổn định, do không có tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Khoảng 20h ngày 16/7, Công chuẩn bị 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) từ nhà để vào trong túi đeo (kiểu túi đeo chéo) mang theo người rồi đón xe bus đến Bến xe khách Mỹ Đình.

Tại đây, Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoảng 20h45 cùng ngày, Công gặp anh D mặc áo grap hãng 'Be' đang điều khiển xe máy một mình nên Công gọi xe và thuê anh D chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng.

Khi anh D đang chở Công đến khu vực đường Kênh giữa (đối diện Bệnh Viện nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh) thì Công yêu cầu anh rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung để tìm thời cơ ra tay giết nạn nhân. Khi đi đến khu vực cách đường Kênh giữa khoảng 100m, phát hiện không có người qua lại, Công yêu cầu anh D dừng xe.

Lúc này, Công ngồi phía sau dùng dao tấn công nạn nhân. Anh D vung tay chống cự thì Công đâm liên tiếp 3 phát vào vùng bụng trái, sườn trái và lưng. Sau khi thấy anh D nằm ngã gục xuống đất, Công dùng 2 tay kéo nạn nhân vào bờ cỏ; sau đó, Công lấy 1 điện thoại, 1 túi xách của nạn nhân, bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn tỉnh Việt Trì, Phú Thọ.

Đến ngày 17/7, Công về nhà cất giấu con dao gây án, đến 15h50 ngày 18/7 thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại nhà riêng. Như vậy sau hơn 30 giờ kể từ khi phát hiện vụ việc, Công an huyện phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an Thành phố đã điều tra, khám phá, bắt giữ đối tượng gây án.