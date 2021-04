Tam Đại Điện Tử Cấm Thành rộng mênh mông, tại sao không có bóng cây?

Tử Cấm Thành là công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng vào triều đại nhà Minh. Đây là một trong những cung điện lớn nhất thế giới và cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc. Được biết đến làtinh hoa của kiến trúc cung điện cổ đại, Tử Cấm Thành tọa lạc ngay giữa trụctrung tâm của Bắc Kinh sầm uất.

Tổng diện tích của Tử Cấm Thành là 150.000 mét vuông với hơn 70 cung điện lớn nhỏ cùng hơn 9.000 ngôi nhà. Công trình này có 3 đại điện lớn chính là Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa, với diện tích 720.000 mét vuông.

Tuy nhiên, khu vực Tam Đại Điện của Tử Cấm Thành dù rộng lớn như thế nhưng lại không hề có một bóng cây nào. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người, đặc biệt là khách du lịch khi có dịp ghé thăm vô cùng thắc mắc.

Vậy, lý do khiếnTam Đại Điện Tử Cấm Thành không có một bóng cây là gì?

Tôn lên vẻ uy nghi của triều đình

Tử Cấm Thành là nơi hoảng đế tổ chức các nghi lễ và thực thi quyền lực, cũng là nơi thể hiện uy quyền tối cao và là biểu tượng của quyền lực. Trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh, Hoàng đế được coi là con trời, do đó, không một vật nào được phép cao hơn điện Thái Hòa, bao gồm cả cây xanh.

Bên cạnh đó, khi bước vào Tam Điện từ cổng Thiên An Môn, không gian rộng lớn mênh mông không một bóng cây sẽ khiến bầu không khí trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Khi các quan viên đi trên con đường này sẽ chỉ nhìn thấy những mái nhà cao sừng sững, sinh ra áp lực và cảm giác sợ hãi, từ đó sẽ một lòng tôn thờ Hoàng đế.

Ngoài ra, nếu trồng cây xanh sẽ thu hút nhiều chim chóc và các loại động vật khác tới, làm mất vẻ tôn nghiêm của triều đình.

Bảo vệ an toàn cho Thiên tử

Là người đứng đầu đất nước nên xung quanh Hoàng đế luôn tiềm ẩn các mối nguy hiểm. Do đó, việc đảm bảo an nguy của vua là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tất cả sinh hoạt hàng ngày của Hoàng đế đều phải được kiểm tra và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Việc không trồng cây trong Tam điện cũng là cách bảo vệ vua, bởi cây cối sẽ trở thành nơi ẩn náu cho những kẻ thích khách muốn theo dõi hoặc ám sát vua.

Đề phòng hỏa hoạn

Hoàng cung là nơi có nhiều nhà gỗ, hầu hết công trình kiến trúc đều do gỗ tạo thành nên hỏa hoạn rất dễ xảy ra. Bên cạnh đó, khả năng chữa cháy thời đó còn hạn chế, nếu cháy sẽ gây nguy hiểm tính mạng, phá hủy nhiều tài sản.

Do đó, việc trong cung có nhiều cây cũng sẽ gây hỏa hoạn lớn, trong khi đó việc trữ nước trong cung chỉ có thể dập lửa chứ không thể phòng ngừa hỏa hoạn. Bởi vậy, việc hạn chế trồng cây trong cung cũng coi là cách hữu hiệu để phòng cháy.

Yếu tố phong thủy

Các điện trong Tử Cấm Thành không chỉ được bố trí đối xứng,dọc theo trục nam, bắc mà còn đượcthiết kế tuân thủ theo thuyết âm dương ngũ hành. Thời nhà Minh, Tam Đại Điện nằm ở trung tâm Tử Cấm Thành nên được coi là thổ. Nếu dùnghoàng thổ (đất sét vàng) để xây dựng điện thì sẽ gây ra lụt lội, bùn sình sau các trận mưa.

Do đó, các kiến trúc sư đã thiết kế 3 khoảng sân để tạo thành 1 chữ 'thổ', tượng trưng cho đất ở trung tâm. Luật ngũ hành có ghi, mộc sẽ khắc thổ, đem lại vận xấu nên ở Tam Đại Điện sẽ không trồng cây xanh.