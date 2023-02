Ngày 3/2, trao đổi với ông Bùi Tuấn Cương - Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa cho biết, ngày 2/2, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có công văn chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với 5 công chức đánh bạc tại trụ sở làm việc tại trụ sở Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung.

Trụ sở Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung.

Cũng theo ông Cương, trong số các cán bộ đánh bài có ông Bùi Bách Linh (SN 1977) ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá hiện là Phó Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung. "Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, đơn vị sẽ có những hình thức xử lý tiếp theo" - ông Cương cho biết.

Liên quan tới vụ việc trên, Công an huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 cán bộ thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước (đóng tại huyện này) vì đã có hành vi "Đánh bạc".

Năm cán bộ bị khởi tố gồm: Bùi Bách Linh (SN 1977, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hà Trung); Lưu Quang Điệp (SN 1982, Trưởng bộ phận Tài vụ Quản trị kiêm Kế toán trưởng); Lê Bá Long (SN 1969, Kỹ thuật viên Bảo quản); Vũ Văn Dũng (SN 1983, Phó Trưởng kho); Nguyễn Thành Luân (SN 1989, Thủ kho bảo quản).

Trước đó, ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết), Công an huyện Hà Trung nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc đánh bạc tại Chi cục Dự trữ Nhà nước. Sau đó, Công an huyện Hà Trung đã bắt quả tang 4 người đều là cán bộ của Chi cục Dự trữ Nhà nước đang đánh bài ăn tiền theo hình thức chơi liêng và thu giữ tại chiếu bạc hơn 13,8 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 cây, 1 chiếu cói.

Đến ngày 2/2, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 người trên.