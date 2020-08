Tạm đình chỉ hoạt động để phòng dịch Covid-19, quán karaoke vẫn mở cho thanh niên sử dụng ma túy

Ngày 13/8, theo thông tin từ Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường vừa bắt quả tang một nhóm thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng ma túy.

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang đang sử dụng chất ma túy trong quán karaoke.

Nhóm thanh niên này gồm 8 nam nữ. Khoảng 22h ngày 11/8, nhóm người này đã tụ tập tại quán Karaoke Ánh Trăng (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil). Tại thời điểm này, công an đã kiểm tra, bắt quả tang nhóm người này đang nhảy múa, "bay lắc" trong phòng hát karaoke và có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường.

Tại hiện trường, công an thu giữ một đĩa các hạt chất rắn màu trắng dạng bột (nghi ma túy, dạng Ketamine) và một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy. Qua test nhanh, cả 8 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Bước đầu, công an xác định số ma túy trên do một đối tượng trong nhóm mang đến để cùng nhau sử dụng. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, trước đó, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 3882. Công văn nêu rõ, kể từ ngày 2/8, toàn tỉnh tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát - xa, quán bar...).