Tạm giam 7 đối tượng trộm cắp tài sản, cướp giật liên tỉnh miền Tây

Sáng 19/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam 7 bị can để điều tra làm rõ tội trộm tài sản và cướp giật tài sản.

7 bị can gồm: Lê Văn Tuấn (46 tuổi), Lê Thị Ngọc Thu (39 tuổi), Lê Thanh Hòa (45 tuổi), Vũ Hoàng Sơn (47 tuổi), cùng ngụ phường 8, quận 4; Lê Minh Tuấn (48 tuổi, ngụ phường 3, quận 4), Phan Văn Hùng (29 tuổi, cư trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM ) và Nguyễn Thị Hạnh (60 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang).

Vũ Hoàng Sơn (47 tuổi), ngụ quận 4, TP.HCM cầm đầu băng nhóm trộm cắp, cướp giật liên tỉnh miền tây. Ảnh:CACC

Vũ Hoàng Sơn thừa nhận cầm đầu băng chuyên trộm cắp tài sản này.

Ngày 6/11, Sơn cầm đầu nhóm này đến phường 1, TP.Mỹ Tho trộm tài sản của 1 tiểu thương buôn bán trong chợ. Sơn đi trước, khi phát hiện người dân sơ hở trong quản lý tài sản, liền thông báo cho đồng bọn tiếp cận để trộm.

Những điểm đối tượng chọn là các quầy mua bán trái cây, gạo, thịt. Hòa trực tiếp trộm túi tiền của tiểu thương, các đối tượng còn lại giả vờ mua hàng, trả tiền lẻ để người bán lo đếm tiền mà không để ý đến hành động của chúng. Khi lấy được tài sản, cả nhóm tẩu thoát, kiếm địa điểm quán cà phê chia tiền vừa lấy được

Băng trộm chuyên nghiệp sa lưới Công an TP.Mỹ Tho và Long An. Ảnh: CACC

Ngày 12/11, khi đang gây án, 4 đối tượng Lê Văn Tuấn, Lê Thị Ngọc Thu, Lê Thanh Hòa, Lê Minh Tuấn bị Công an TP.Mỹ Tho phát hiện bắt giữ. 3 đối tượng trên 2 xe máy là Hùng, Sơn và Hạnh vừa đến khu vực thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An) bị Cảnh sát hình sự Long An ép vào lề bắt gọn.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm tài sản, cướp giật tài sản địa bàn TP.Mỹ Tho, Long An 3 vụ, Bến Tre, Đồng Tháp

Cơ quan chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 50 triệu đồng, 4 xe máy, đồng thời tập trung mở rộng điều tra.