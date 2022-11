Thiếu niên 12 tuổi trộm gần 100 xe máy, lấy tiền hút cỏ Mỹ

Ngày 16/11, lực lượng Cảnh sát 911 Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bàn giao N.V.A.T (12 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho Công an phường Mân Thái xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/11, tổ công tác C1-911 Công an TP.Đà Nẵng tuần tra, phát hiện thiếu niên N.V.A.T đang hút cỏ Mỹ ở khu vực đường lên bán đảo Sơn Trà nên mời về trụ sở công an phường để làm việc.

Tại đây, các trinh sát của tổ công tác nhận ra T chính là nghi phạm liên quan vụ trộm cắp xe máy xảy ra ngày 12/11 tại khu vực phường Mân Thái.

N.V.A.T tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, N.V.A.T khai nhận để có tiền tiêu xài và mua cỏ Mỹ, T đã đi trộm xe máy. Những tháng gần đây, T đã trộm khoảng 99 chiếc xe máy các loại như: Dream, Wave, Sirius,… Có ngày T trộm tới 4 chiếc xe. Trộm xong, T chạy đến khi hết xăng rồi vứt hoặc đi tìm xe khác để trộm. Khi thiếu tiền, T mới mang xe gian đi tìm chỗ bán.

Lần gần nhất, ngày 12/11, T trộm xe Sirius tại phường Mân Thái, bán cho một phụ nữ kinh doanh tạp hóa tại khu vực đường Đào Duy Từ (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) với giá 800 nghìn đồng. Có tiền, T mua cỏ Tobacco của phụ nữ này đem về sử dụng.

Tổ công tác C1-911 phối hợp với Công an phường Mân Thái và Công an phường Vĩnh Trung thu giữ chiếc xe máy Sirius. Lực lượng công an cũng thu giữ 4 túi chứa cỏ Mỹ, cỏ Tobacco mà người phụ nữ bán tạp hóa đang cất giữ.