Tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển pháo lậu qua biên giới

Sáng 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Cường (41 tuổi, ngụ ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, buôn lậu pháo lậu.

Đối tượng Lê Văn Cường bị khởi tố về hành vi vận chuyển, buôn lậu pháo lậu. Ảnh: Thiên Long

Đối tượng Cường vừa vận chuyển, vừa cầm đầu đường dây thuê người vận chuyển pháo nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo cơ quan công an, khoảng 12 giờ 30 ngày 19/12, đối tượng Cường điều khiển ô tô chở 108 hộp pháo nổ trọng lượng 172kg, lưu thông trên quốc lộ 62 qua thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh thì bị lực lượng chống buôn lậu bắt quả tang.

Xe vận chuyển pháo lậu qua biên giới bị lực lượng chức năng chặn bắt đã đâm vào nhà dân ven lộ ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Mở rộng điểu tra, công an bắt giữ thêm Bùi Ngọc Tố Trinh (37 tuổi, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An). Tố Trinh được xác định liên quan trong mua bán pháo lậu.

Kết quả điều tra, đối tượng Lê Văn Cường khai nhận cầm đầu nhóm vận chuyển, mua bán pháo lậu từ biên giới Việt Nam - Campuchia vào nội địa tiêu thụ.

Trước đó, ngày 21/11 và 5/12, Bộ đội biên phòng cùng Công an tỉnh Long An phối hợp bắt giữ 3 đối tượng, 2 ô tô, thu 1.343kg pháo ngoại nhập lậu các loại. Nhóm này khai, chủ hàng là Lê Văn Cường.