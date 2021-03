Tạm giữ hình sự người tự xưng nhà báo để lừa chạy án

Chiều 24/3, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Tuấn (41 tuổi, quê Thanh Hoá) vì có hành vi tự xưng nhà báo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, biết chị T. (35 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Bình Dương) đang có người thân bị Công an thành phố Dĩ An tạm giữ về hành vi "trộm cắp tài sản" nên Tuấn đã làm quen, tự xưng là nhà báo, có nhiều mối quan hệ với công an, Viện kiểm sát và có thể giúp chạy án cho người thân của chị T. nhẹ bớt tội và được tại ngoại.

Đối tượng lúc bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi chiếm được lòng tin của chị T., Tuấn yêu cầu đưa 55 triệu đồng để hắn lo việc chạy án. Sau đó, Tuấn dẫn chị T. đến gặp một người tự xưng là cán bộ công an và người này cũng hứa giúp chạy án cho người thân của chị T. được nhẹ tội.

Tiếp đó, Tuấn yêu cầu chị T. đưa trước số tiền 15 triệu đồng, còn 40 triệu đồng sẽ nhận sau. Ngày 23/3, khi Tuấn đang nhận tiền thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Công an thành phố Dĩ An phát hiện, bắt giữ.

Khám xét nơi ở của đối tượng Tuấn, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu và con dấu giả các cơ quan nhà nước.