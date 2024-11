Tân Giáo sư ngành Chính trị học là Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn HN

6 bài báo khoa học của Giáo sư Lại Quốc Khánh được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, thuộc danh mục Scopus và Web of Science (ISI):

1, Policy for Modern Agricultural Development by Ho Chi Minh Thought, Res Militaris, ISSN 2265-6294, Scopus Q4, 2022.

2, Social Classification in some Developing Countries and the Practice in Vietnam with the Recommendations, Conhecimento & Diversidade, ISSN/eISSN: 198 3-3695/2237- 8049, Web of Sciences (ISI), 2023.

3, The Effectiveness of Ho Chi Minh’s Thoughts on Democracy in Changing the Social Structure and Stratification, Synesis , ISSN 1984-6754, Web of Sciences (ISI), 2023.

4, The Concept of Nationalism and its Development in Vietnam, Journal of Law and Sustainable Development, ISSN 2764-4170, Scopus Q2, 2023.

5, Challenges to the Higher Education of Vietnam in the Time of International Intergration, Conhecimento & Diversidade, ISSN/eISSN: 198 3-3695/2237- 8049, Web of Sciences (ISI), 2024.

6, The Dynamics of Teaching Politics: A Global Perspective on Education, Synesis, ISSN 1984-6754, Web of Sciences (ISI), 2024.