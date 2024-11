Tân Hiệp Phát tiếp tục hành trình “Nâng bước tới trường” cho 200 học sinh miền núi đặc biệt khó khăn tại Quảng Nam

Những mảnh đời vắt vẻo trên đỉnh núi cần giúp đỡ

Đường vào huyện Nam Trà My không chỉ xa xôi, cách trở mà còn đặc biệt nguy hiểm, quanh co bởi núi rừng trùng điệp, hoang vắng.

Tại buổi trao học bổng, anh Y Bẩy (46 tuổi, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My) người Ca Dong cho biết anh và con gái đang học lớp 7 vượt đường núi để đến địa điểm trao học bổng từ sớm bởi anh vui quá, ở nhà chờ sốt ruột bởi số tiền học bổng 1 triệu đồng mà con anh nhận được bằng cả nửa năm vợ chồng anh nai lưng làm rẫy.

Anh Y Bẩy kể gia đình anh có 3 người con. Vợ chồng anh làm rẫy, trồng quế, dổi, sắn. Trong đó quế là cây công nghiệp lâu năm, chưa được thu hoạch. Mỗi năm, rẫy sắn nhà anh thu hoạch được 2-3 triệu đồng, không đủ ăn.

Anh Y Bẩy tại buổi trao học bổng "Nối trọn yêu thương – Nâng bước tới trường"

Chị Hùa Thị Tường (33 tuổi, người Ca Dong) nhà tại ngã 3 Trà Mai kể, chị cũng dậy từ sáng sớm để cùng con gái Nguyễn Thị Kim Hi đi từ nhà tới điểm nhận học bổng.

Chị Tường cho biết nhà chị không có rẫy, chỉ có 1 khoảnh vườn nhỏ trồng sắn nên gia đình luôn trong tình trạng thiếu ăn. "Tiền hỗ trợ này nhận về tôi mua quần áo cho 3 đứa nhỏ và mua thực phẩm để các con no bụng tới trường", chị Tường nói.

Chị Đinh Thị Lành, người Ca Dong tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My có lẽ còn khổ hơn. Chị cho biết chồng đã mất cách đây 4 năm. Ông bà 2 bên nội ngoại cũng đều mất. Chỉ còn chị và 3 người con đùm bọc nhau sống qua ngày.

"Nhà tôi không đất, không rẫy, ai thuê gì làm nấy. Mỗi ngày công được 150 ngàn. Lúc nào không có việc thì 3 mẹ con ăn rau rừng qua bữa. Nay đưa con đi nhận học bổng tôi vui lắm bởi có tiền sắm quần áo cho mấy đứa nhỏ sắp vào mùa lạnh và mua gạo cho con ăn để có sức đến trường mỗi ngày", chị Lành nói.

Hoàn cảnh của chị Đinh Thị Lành cùng 3 con tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My gặp rất nhiều khó khăn

Thầy Phùng Văn Huy – Phó Giám đốc sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cho biết điều kiện kinh tế xã hội của Nam Trà My và Bắc Trà My nằm trong nhóm những huyện khó khăn nhất của tỉnh Quảng Nam. Kinh tế khó khăn kéo theo công tác hoạt động giáo dục cũng gặp nhiều trở ngại.

"Trong những năm qua, lãnh đạo 2 huyện, ngành giáo dục tỉnh và huyện cùng các nhà trường luôn cố gắng tìm các nguồn tài trợ, xã hội hóa để hỗ trợ các trường xây dựng, sửa chữa, nâng cấp lớp học, tìm nguồn hỗ trợ học bổng cho các em học sinh tiếp bước tới trường", thầy Huy cho biết.

Những suất học bổng quý giá "Nâng bước tới trường" cho các em học sinh

Ông Huỳnh Quang Trung, Giám đốc Công ty Number 1 Chu Lai cho biết năm 2023, Công ty Tân Hiệp Phát cũng đã trao tổng cộng 150 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Núi Thành và huyện Tiên Phước.

Ông Huỳnh Quang Trung, Giám đốc Công ty Number One Chu Lai trao học bổng cho các em học sinh

Năm nay Công ty chọn 2 huyện miền núi khó khăn gồm Bắc Trà My và Nam Trà My để hỗ trợ "Nâng bước tới trường" cho các em học sinh tại đây.

Phát biểu tại buổi trao học bổng tại huyện Nam Trà My, thầy Phùng Văn Huy – Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thay mặt chính quyền tỉnh Quảng Nam và ngành giáo dục trong tỉnh gửi lời cám ơn tới Công ty Tân Hiệp Phát cùng đối tác Hải Nam Media trao tặng 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 2 bộ máy tính trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh và trường học đang gặp nhiều khó khăn tại 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

Thầy Phùng Văn Huy – Phó Giám đốc Sở GDDT tỉnh Quảng Nam động viên các em học sinh tại buổi trao học bổng

"Điều kiện chúng ta còn khó khăn, các em và gia đình đều nỗ lực cố gắng vươn lên, sự hỗ trợ của Công ty Tân Hiệp Phát góp thêm động lực để các em vươn lên chăm ngoan học giỏi. Phải học tập tốt mới có thể đưa gia đình, thôn xóm, xã nhà, huyện nhà thoát khỏi khó khăn hiện nay. Thầy mong các em cố gắng học thật giỏi để xây dựng quê hương Trà My giàu đẹp văn minh", thầy Phùng Văn Huy dặn dò các em học sinh tại buổi nhận học bổng.

Theo lãnh đạo Sở GDDT tỉnh Quảng Nam, đây là những phần quà giá trị trong thời điểm rất ý nghĩa khi các trường đang chuẩn bị hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

"Chúng tôi rất trân trọng những suất học bổng giá trị dành cho học sinh 2 huyện khó khăn. Chúng tôi hiểu rằng để làm được công tác xã hội này, công ty phải nỗ lực rất lớn, tập trung nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng và dành 1 phần phúc lợi để làm công tác xã hội. Đây là tình cảm rất quý báu của công ty dành cho những người khó khăn, trong đó có các em học sinh tại 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My", thầy Huy chia sẻ.

Thầy Nguyễn Công Thuận – Giám đốc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My cùng Vũ Phương Thanh – Đại sứ thương hiệu Number 1 trao học bổng cho các em học sinh

Theo ông Huỳnh Quang Trung, "Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường" là chương trình trao tặng 800 học bổng của Tân Hiệp Phát dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống tại 4 tỉnh Bình Dương, Hậu Giang, Quảng Nam, Hà Nam với mong muốn chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Ông Trung cũng gửi lời nhắn nhủ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong buổi nhận học bổng hãy luôn tự tin, nỗ lực vượt qua mọi thử thách, vươn lên trong học tập và cuộc sống để đạt được ước mơ của mình và có điều kiện giúp đỡ những người xung quanh.

Được biết, đây là chặng cuối trong hành trình "Nối trọn yêu thương – Nâng bước tới trường" năm 2024 mà Công ty Tân Hiệp Phát thực hiện.

Đối tác của Tân Hiệp Phát, công ty Hải Nam Media trao tặng 2 bộ máy tính tổng trị giá 40 triệu đồng cho 2 điểm trường khó khăn nhất tại 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My

Trước đó, ngày 4/10, Công ty Tân Hiệp Phát đã trao tặng 200 suất học bổng cho các em học sinh tại tỉnh Hậu Giang. Ngày 28/10, Tân Hiệp Phát tiếp tục trao tặng 200 suất học bổng cho các em học sinh tại tỉnh Bình Dương. Ngày 10/11, Tân Hiệp Phát đã trao tặng 200 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên tại tỉnh Hà Nam.