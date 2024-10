Tân Hiệp Phát tiếp tục trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương

Những suất học bổng "Nối trọn yêu thương"

Từ sáng sớm, chị Đào Thị Hòa ở xã Minh Thành (huyện Dầu Tiếng) đã thức dậy để chuẩn bị cơm nước. Niềm vui nhen lên trong lòng vì chị dậy sớm không phải để đi cạo mủ cao su như mọi ngày. Sáng nay, chị đưa con trai xuống TP.Thuận An nhận học bổng.

Hai mẹ con chị có mặt từ rất sớm ở Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi TP.Thuận An. Dìu con vào vị trí ngồi xong chị Hòa mới kể, Hưng đang học lớp 6, nhưng bị tai nạn từ bé, đi lại có phần khó khăn.

Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Dương trao tặng 200 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Trần Khánh

Hàng ngày, chị Hòa đi cạo mủ, chồng làm phụ hồ. Chi phí sinh hoạt, thuốc men và học phí cho con nhiều khi vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Đây là lần đầu tiên Hưng được nhận học bổng.

"Gia đình cảm ơn nhà hảo tâm nhiều lắm. Suất học bổng không chỉ hỗ trợ học phí mà con tôi cũng đỡ mặc cảm, tự tin vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập tốt", chị Hòa nói.

Ngồi kế bên, chị Huỳnh Thị Hoa, phụ huynh của em B.Đ.H.H, học sinh lớp 6 trường THCS Thuận Giao rơm rớm nước mắt vì không giữ được xúc động.

200 em học sinh nhận học bổng "Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường" đều là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua vượt khó học tốt, rèn luyện tốt của tỉnh. Ảnh: Trần Khánh

Chị Hoa kể nhà chị có 5 người con. Hàng ngày, chị ở nhà chăm sóc 5 con nhỏ cùng mẹ chồng đang đau nặng. Chi phí sinh hoạt phụ thuộc hết vào nguồn thu thập ít ỏi của chồng.

Không ít lần, các thầy cô giáo ưu tiên cho con đóng học phí theo nhiều đợt, thay vì đóng 1 lần vì số tiền quá lớn so với điều kiện của gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, hiện cả nhà sống chung trong căn phòng trọ ở TP.Thuận An. Nhưng điều đó không làm B.Đ.H.H nản chí. Em là học sinh giỏi nhiều năm liền.

"Học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần cho con vượt qua những trở ngại trong học tập và cuộc sống", chị Hoa chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tư – Giám đốc điều hành Ngành sản xuất Công ty Tân Hiệp Phát trao bảng tượng trưng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: Trần Khánh

Em D.T.Q, học sinh lớp 7, trường THCS Trần Đại Nghĩa, phường An Thạnh (TP.Thuận An) cho biết ba của em là tài xế xe ôm, thu nhập không ổn định. Mẹ em làm nhân viên văn phòng. Chi phí học tập của 2 chị em cộng với chi phí sinh hoạt cao hơn so với thu nhập của ba mẹ nên gia đình gặp nhiều khó khăn.

Thủ thỉ với chúng tôi, D.T.Q nói mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn bè khác, vì dù sao em vẫn còn có đầy đủ ba và mẹ. Em rất vui khi là 1 trong 200 bạn học sinh có mặt tại TP.Thuận An để cùng nhận học bổng Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường.

Học bổng giúp vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống của gia đình em và các bạn. "Chúng em sẽ nỗ lực học thật tốt, thành người có ích để không phụ lòng mong đợi của thầy cô, các cô chú lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ", D.T.Q chia sẻ.

Bà Trần Thị Diễm Trinh – Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương trao tặng quà và học bổng cho học sinh. Ảnh: Trần Khánh

Tiếp tục nâng bước học sinh tới trường

"Trẻ em như búp trên cành / Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan". Nhưng không phải bữa ăn, giấc ngủ của trẻ em, của học sinh nào cũng trọn vẹn; không phải con đường nào đến trường cũng thuận lợi.

Bà Trần Thị Diễm Trinh – Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương tâm sự, câu thơ nhẹ nhàng nhưng luôn nhắc nhở mọi người nỗ lực giúp đỡ để trẻ em, nhất là những em trong hoàn cảnh khó khăn vươn lên trên nghịch cảnh.

Ông Nguyễn Văn Tư trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

"Hoạt động phối hợp lần này cùng Tân Hiệp Phát có ý nghĩa thiết thực nhằm khuyến khích, động viên các bạn học sinh vươn lên trong học tập. Học bổng cũng hạn chế việc học sinh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải bỏ học, cùng chia sẻ khó khăn để các em viết tiếp ước mơ của mình", bà Trinh nói.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương trao học bổng và ân cần thăm hỏi hoàn cảnh của học sinh. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Văn Tư – Giám đốc điều hành Ngành sản xuất Công ty Tân Hiệp Phát chia sẻ, trách nhiệm với cộng đồng xã hội là 1 trong 7 giá trị cốt lõi được công ty thực hiện trong suốt hành trình 30 năm qua. Trong đó, trẻ em là đối tượng đặc biệt được hướng đến vì mục tiêu "trăm năm trồng người".

Ngoài 200 suất học bổng lần này, vào các dịp lễ, Tết hàng năm, Tân Hiệp Phát còn trao tặng hàng trăm phần học bổng, hàng ngàn phần quà gửi tới các em học sinh. Công ty cũng đang đồng hành, bảo trợ hàng chục mái ấm tình thương, nơi đang nuôi dưỡng nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ khác.

Thông qua hoạt động này, Tân Hiệp Phát mong muốn tiếp tục đồng hành cùng chính quyền tỉnh Bình Dương chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Thành ủy TP.Thuận An trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Trần Khánh

Theo ông Nguyễn Văn Tư, vun đắp nghị lực, chăm chỉ học hành, không ngừng vươn lên để hướng tới tương lai tốt đẹp không chỉ là trách nhiệm của gia đình, của học sinh mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.

Những phần quà "Nối trọn yêu thương mà Tân Hiệp Phát gửi đến các em học sinh không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mong tiếp thêm niềm tin, khích lệ các em phát huy tinh thần "không gì là không thể".

Những phần quà nối trọn yêu thương góp phần chia sẻ khó khăn, nâng bước cho các em học sinh tới trường và vững bước trong cuộc sống. Ảnh: Trần Khánh

"Suốt chặng đường 30 năm qua, Công ty Tân Hiệp Phát đã nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tối đa từ các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương, từ cấp tỉnh tới thành phố Thuận An. Sự hỗ trợ vô cùng to lớn của các cấp chính quyền là nền tảng, động lực giúp Tân Hiệp Phát phát triển và trở thành doanh nghiệp nước giải khát với các sản phẩm được hàng triệu người tiêu dùng yêu thích và sử dụng mỗi ngày.

Nỗ lực đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng tại Bình Dương là lời tri ân sâu sắc mà Tân Hiệp Phát muốn gửi đến các cấp chính quyền và người dân tỉnh Bình Dương đã luôn tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi từ những ngày đầu đặt trụ sở Tân Hiệp Phát tại đây. Công ty Tân Hiệp Phát sẽ không ngừng nỗ lực trên hành trình Tạo giá trị - Niềm tin - Yêu thương để phụng sự xã hội một cách bền vững", ông Nguyễn Văn Tư – Giám đốc điều hành Ngành sản xuất Công ty Tân Hiệp Phát khẳng định.

Đại diện Tân Hiệp Phát cũng gửi lời động viên các em học sinh trong chương trình trao tặng học bổng, và cho biết Công ty sẽ nỗ lực tối đa để nâng bước cho các em tới trường và vững bước trong cuộc sống. "Các em hãy luôn tự tin, giữ vững tinh thần để đạt được ước mơ của mình và có điều kiện giúp đỡ những người xung quanh", ông Nguyễn Văn Tư gửi lời động viên.