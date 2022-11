Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) hoàn thành 61% kế hoạch năm sau 6 tháng, vay 280 tỷ đồng bằng trái phiếu

6 tháng Tập đoàn Công nghệ CMC hoàn thành 61% kế hoạch năm



Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Corp, HoSE: CMG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II niên độ 2022-2023 (kỳ kế toán từ 1/7/2022 đến 30/9/2022).

Cụ thể, doanh thu thuần ghi nhận hơn 1.835 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ, giá vốn bán hàng tăng 33,8% nên lợi gộp còn 361,5 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ xuống 26 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính tăng 59% lên 29,7 tỷ đồng, trong đó 29 tỷ là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng đạt 130,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 119,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 28,8% và 51,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả, CMC Corp báo lãi quý II/2022 đạt 103,6 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 90,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 38,5%.

Báo cáo tài chính quý II niên độ 2022-2023 của CMC. Ảnh chụp màn hình

Giải trình về kết quả kinh doanh, CMC cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh do các khối kinh doanh của Công ty đều đạt mức độ tăng trưởng tốt: Khối kinh doanh quốc tế tăng 86% so với cùng kỳ năm trước; khối hạ tầng số tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng doanh thu các khối tăng so với cùng kỳ như sau: kinh doanh quốc tế tăng 81%, khối hạ tầng số tăng 20% và khối kinh doanh khác tăng 20%.

Lũy kế nửa năm, CMC ghi nhận 3.544,5 tỷ đồng doanh thu và 195,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,4% và 31,2% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.942,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 320,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 1% so với thực hiện năm 2021. Như vậy sau 2 kỳ tài chính, CMC Corp đạt 44% mục tiêu doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tập đoàn Công nghệ CMC vay gần 280 tỷ đồng tiền trái phiếu

Tổng tài sản tính đến 30/9/2022 của CMG tăng 6,7% lên 6.678 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 53% với 3.542 tỷ đồng biến động không đáng kể so với đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền giảm 15% xuống 298,4 tỷ đồng, trong đó gửi ngân hàng phần lớn với 276 tỷ đồng.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 8% xuống 1.063 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 19,7% lên 1.484 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 24,4% xuống 350,8 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng 14,3% lên 3.136 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản giảm 61,8% xuống 344,6 tỷ đồng, trong đó, chi phí tại Dự án "Không gian sáng tạo CMC" với 127,1 tỷ đồng, sửa chữa văn phòng và trung tâm dữ liệu với 129 tỷ đồng, chi phí vật tư xây lắp mạng cáp và ứng cứu sự cố 22,6 tỷ đồng, đầu tư nâng cấp sản phẩm eDocman với 14,5 tỷ đồng, Dự án cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng với 18,8 tỷ đồng...

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng nhẹ lên 3.716 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn tăng 8% lên 855,2 tỷ đồng.

Vay nợ ngắn hạn giảm 13,8% xuống 643,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu vay ngân hàng với 505 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 14,8% xuống 763 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 483,8 tỷ đồng và trái phiếu phát hành với gần 279,2 tỷ đồng.

CMC có khoản nợ dài hạn với gần 280 tỷ đồng bằng trái phiếu

Liên quan đến CMC Corp, từ ngày mai (10/11) Tổng Giám đốc Hồ Thanh Tùng đăng ký mua vào 37.700 cổ phiếu CMG, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 0,02%, tương đương 37.700 đơn vị.

Giám đốc Tài chính, Thành viên ban điều hành Lê Thanh Sơn đăng ký mua 14.400 cổ phiếu CMG, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 0,06%, tương đương 94.089 đơn vị.

Các giao dịch được thực hiện theo phương thức mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ ngày 10/11-25/11.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, CMC đã phát hành tổng cộng hơn 41 triệu cổ phiếu, tổng tỷ lệ 37,62%. Thứ nhất, thực hiện trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 13%), CMC đã phát hành gần 14,2 triệu cổ phiếu phân phối cho 3.170 cổ đông. Thứ hai, cổ phiếu thưởng phân phối cho cổ đông là 26,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,62%).

Tổng giá trị tính theo mệnh giá sau hai đợt phát hành là 410 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của công ty lên 1.500 tỷ đồng. Trong đó cổ đông lớn nhất là Samsung SDS Asia Pacific (30%), Công ty TNHH Đầu tư MVI (13,54%), Tập đoàn Gleximco - Công ty CP (10%), PYN Elite Fund (5,3%); Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh (4,13%), Tập đoàn Bảo Việt (3,8%)... Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thoái hết vốn tại CMC Corp.

Cổ phiếu CMG niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 1/2010. Chốt phiên giao dịch vào ngày hôm qua 9/11, cổ phiếu CMG tăng 6,63% lên 35.400 đồng/cổ phiếu.