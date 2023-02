Tập đoàn Khang Điền và Keppel Land Việt Nam hợp tác phát triển khu đô thị bền vững tại TP.HCM

Sự kiện diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Chính phủ hai nước.

Ông Louis Lim, Giám đốc Điều hành Keppel Land, cho biết: "Chúng tôi cam kết mở rộng sự hiện diện của Keppel Land tại Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm với tiềm năng phát triển lâu dài trong tương lai. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng các đối tác có cùng chí hướng như Tập đoàn Khang Điền để phát triển kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng các giải pháp không gian đô thị bền vững, các giải pháp sáng tạo công nghệ độc quyền và khả năng tiếp cận các nguồn vốn đầu tư của Keppel sẽ cộng hưởng nhịp nhàng với kinh nghiệm và mạng lưới hàng thập kỷ của Tập đoàn Khang Điền trên thị trường bất động sản Việt Nam để hai doanh nghiệp cùng hoàn thành mục tiêu chung."

Có mặt tại buổi lễ ký kết, bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT của Khang Điền chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng cơ hội hợp tác với Keppel Land, một trong những tập đoàn bất động sản uy tín của Singapore. Chúng tôi tin rằng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm trong việc phát triển bất động sản chất lượng trên toàn thế giới và cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam của Keppel Land, cùng với sự am hiểu thị trường và tôn chỉ hoạt động dựa trên nền tảng phát triển bền vững của Khang Điền, sự hợp tác lần này giữa hai đơn vị là cột mốc khởi đầu quan trọng để kiến tạo nên những khu đô thị hoàn chỉnh, chất lượng, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung."

Tập đoàn Khang Điền là một trong những doanh nghiệp Bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam, được khách hàng yêu mến và giới chuyên môn đánh giá cao thông qua các giải thưởng giá trị. Hình thành từ năm 2001, liên tục tích luỹ kinh nghiệm và tạo dựng uy tín vững vàng, Khang Điền luôn đặt Khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh. Trong hành trình hơn hai thập kỷ chinh phục người mua nhà, Khang Điền đã có một danh mục sản phẩm phong phú, bao gồm dự án nhà liên kế và biệt thự (The Venica, Lucasta, Verosa Park, Merita, Melosa Garden, Mega Residence, Mega Village, The Classia...), dự án căn hộ (Jamila, Safira, Lovera Vista…). Đến nay, Tập đoàn đã cung cấp ra thị trường hơn 20.000 sản phẩm, tạo nên nhiều khu dân cư đáng sống, kết nối liên hoàn tại TP Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh. Năm 2022 Khang Điền vinh dự được công nhận là Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam do Bộ Công Thương trao tặng.

Khang Điền đã tạo nên nhiều khu dân cư đáng sống tại TP.HCM, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố và phát triển kinh tế khu vực.

Với vai trò là một công ty đại chúng, ngoài mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững, Tập đoàn còn tích cực trong các hoạt động xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Một trong những hoạt động gần đây nhất là nâng cấp bệnh viện Lê Văn Thịnh, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Chợ Rẫy; hỗ trợ chương trình khám bệnh cho người lớn tuổi ở Bến Tre, Hậu Giang; mổ mắt nhân đạo, mổ tim cho trẻ em; đóng góp vào các quỹ khuyến học, các quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng bị thiên tai; xây cầu đường, nhà tình thương…

Sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ với Keppel Land Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Singapore lần này là minh chứng cho uy tín vững chắc của Tập đoàn Khang Điền, xứng đáng là "Nơi đặt niềm tin – Nơi xây tổ ấm" cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

Tập Đoàn Khang Điền hiện đang mở bán các sản phẩm nhà phố một trệt ba lầu có sân vườn thuộc Dự án The Classia tại TP Thủ Đức, TP.HCM. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, liền kề mặt tiền đường Võ Chí Công thuộc vành đai 2, di chuyển thuận lợi trong vòng bán kính 1 km đến cao tốc Long Thành – Dầu Giây, The Classia được thị trường tích cực đón nhận khi ra mắt chính thức tháng 09/2022.

Hiện tại, dự án đã hoàn tất xây dựng toàn bộ nhà và khu cảnh quan, tiện ích hồ bơi, phòng gyms, sân tennis. Dự án sẵn sàng bàn giao nhà từ tháng 10/2022 và bàn giao sổ hồng cho cư dân từ tháng 11/2022.