Tập đoàn One Mount nhận 2 giải thưởng lớn từ Google

Đây là thành quả sau 1 năm One Mount và Google chung tay xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam. Thông qua quan hệ đối tác chiến lược, One Mount đã áp dụng những công nghệ tốt nhất của Google Cloud vào chiến lược mở rộng và thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn gồm VinShop, VinID và OneHousing.



Chưa tới 3 năm thành lập, One Mount có tốc độ tăng trưởng đáng mơ ước và đạt được những ghi nhận ấn tượng từ các đối tác, hiệp hội và ngành hàng về những đóng góp của doanh nghiệp cho xã hội và công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trước khi nhận giải thưởng toàn cầu của Google Cloud Customer Award, One Mount đã được vinh danh ở các giải thưởng danh giá: "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021", "Top 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số 2021", "Top 10 Doanh nghiệp công nghệ Tài chính 2021", "Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp hậu cần và thương mại điện tử 2021"…

VinShop hiện đã số hóa hơn 100.000 tạp hóa tại 22 tỉnh, thành phố. Ảnh: O.M

Google nhận định, One Mount đang xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số kết nối mọi người và doanh nghiệp. Đưa công nghệ giải quyết "nút thắt" của thị trường là cách One Mount đang làm để tối ưu mở rộng, tiếp cận khách hàng, cũng như lấy con người làm trung tâm trong các dịch vụ của mình. One Mount mang lại trải nghiệm xuất sắc được cá nhân hóa, dịch vụ có tính bảo mật, hiệu suất cao và đáng tin cậy là những lợi ích khách hàng nhận được từ mối quan hệ hợp tác giữa One Mount và Google. Xây dựng nguồn dữ liệu lớn tăng khả năng am hiểu khách hàng để cá nhân hóa trên quy mô lớn là mục tiêu mà One Mount và Google hướng tới.

Mang sứ mệnh là nền tảng giúp chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn bộ chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng nhanh của Việt Nam, VinShop triển khai mô hình B2B2C (Business to Business to Consumers) đầu tiên tại Việt Nam, mang lại giá trị và gia tăng thu nhập cho tất cả các thành phần kinh tế tham gia vào chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất, nhà phân phối, các chủ tạp hóa, đến khách hàng tiêu dùng cuối. VinShop hiện đã số hóa hơn 100.000 tạp hóa tại 22 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước, là nhà phân phối số 1 thị trường qua kênh online cho tạp hóa. Trung bình mỗi ngày có hơn 200 tạp hóa "lên đời công nghệ" để tận dụng các công cụ công nghệ, giải pháp tài chính và hưởng hơn 100 chương trình khuyến mại mỗi tháng từ VinShop.

One Mount đang xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số kết nối mọi người và doanh nghiệp. Ảnh: O.M

Với hơn 12 triệu người dùng thường xuyên và đang tiếp tục tăng trưởng vượt bậc, siêu ứng dụng thông minh VinID hoạt động như một nền tảng khách hàng thân thiết đa tiện ích, đáp ứng tất cả các nhu cầu hàng ngày của người Việt , giúp cuộc sống của họ trở nên tiện lợi và tiết kiệm hơn.

Ra mắt vào năm 2020, OneHousing là đơn vị proptech tiên phong tại Việt Nam triển khai mô hình "One-Stop-Shop", một nền tảng online tổng thể cho thị trường bất động sản và có tầm ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. OneHousing đã và đang xây dựng mục tiêu kinh doanh rõ ràng: Khẳng định vị thế ở thị trường phân phối sơ cấp với các chủ đầu tư uy tín và lớn nhất thị trường, Top đầu thị trường về Am hiểu nguồn cung, am hiểu khách hàng, và không ngừng phát triển các công cụ công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi số giao dịch bất động sản.

Ông Vũ Quang Tùng - Giám đốc Chiến lược của Tập đoàn One Mount cho biết: "One Mount tiếp tục tập trung vào 2 lĩnh vực chính là bán lẻ và nhà ở. Đây là 2 lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế, và có tác động thay đổi lớn đến chất lượng sống của người dân Việt Nam. Sự hợp tác với Google thực sự phản ánh những giá trị chung của chúng tôi về cách công nghệ và con người có thể tạo ra những cơ hội vô hạn".