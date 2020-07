Tập trung mọi giải pháp giúp nông dân làm giàu

Cán bộ hội cơ sở được tín nhiệm cao

6 tháng đầu năm 2020, Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng được 7 cửa hàng nông sản an toàn, nâng tổng số đến nay tại 13 huyện, thị, thành là chuỗi 10 cửa hàng nông sản an toàn. Đây là mô hình liên kết chuỗi gắn bó đầu vào và đầu ra chặt chẽ nên hội viên nông dân Hà Tĩnh rất phấn khởi. Đặc biệt sau Đại hội Đảng bộ cấp xã và huyện, hiện Hà Tĩnh có 12 đơn vị Hội cơ sở có các đồng chí là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội ND cấp xã được tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy cơ sở. Đây có thể nói là sự trưởng thành đáng mừng của đội ngũ cán bộ hội các cấp.

Ông Bùi Nhân Sâm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Tĩnh

Xây dựng thương hiệu tốt, giá trị nông sản tăng

Tôi thấy phải có đầu ra ổn định mới khuyến khích hội viên nông dân tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá. Hội cần tập trung kết nối với các doanh nghiệp để tạo "kênh" đầu ra giúp hội viên nông dân tiêu thụ nông sản. Đối với sản phẩm OCOP, Hội cần định hướng cho các cấp Hội ở cơ sở lựa chọn những loại cây trồng, vật nuôi phù với với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương; đặc biệt hướng tới xây dựng thương hiệu riêng cho các sản phẩm nông sản đặc sản của vùng nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Hướng tới làm sao mỗi vùng có được 1 cơ sở chế biến nhằm đảm bảo điều kiện sản xuất và chế biến sản phẩm nông sản tại chỗ theo quy trình khép kín. Điều này vừa giúp giảm giá thành ở khâu vận chuyển, vừa gia tăng giá trị nông sản.

Bà Nguyễn Thị Trâm - Giám đốc HTX nông nghiệp Hải Phong ở Lương Tài (Bắc Ninh)

Xây dựng chuỗi gạo Nhật, bí xanh thơm Bắc Kạn

6 tháng đầu năm, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế tập thể cho hội viên nông dân, trong đó nổi bật là 2 chuỗi gạo Nhật Japonica và chuỗi bí xanh thơm. Vừa qua, Bắc Kạn có tổ chức tuần lễ giới thiệu gạo Nhật Japonica, bí xanh thơm tại Hà Nội đã nhận được những phản hồi tốt của khách hàng và có nhiều đơn đặt hàng. Bên cạnh chuỗi lúa Nhật, bí xanh thơm, Hội ND tỉnh cũng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trồng nghệ, rừng, chuỗi gỗ để mở đi hướng đi mới cho hội viên. Hiện Hội ND tỉnh tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng tạo ra sản phẩm có thương hiệu, bảo đảm tiêu chuẩn VietGAP và sản xuất hữu cơ, sẵn sàng cung cấp cho các nhà phân phối, tiêu thụ và người tiêu dùng.

Ông Lưu Văn Quảng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Kạn

Đức Thịnh (ghi)