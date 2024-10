Ngày 23/10, tỉnh Khánh Hòa đã chào đón chuyến tàu biển quốc tế mang tên Coral Princess đưa 2.300 du khách từ nhiều quốc gia đến Cảng quốc tế Cam Ranh.

Tại đây, đại diện chính quyền địa phương đã tổ chức lễ đón tàu, tặng hoa cho thủy thủ tàu và những hành khách đầu tiên tàu và đồng thời chụp hình lưu niệm.

Lãnh đạo Sở Du lịch tặng hoa cho khách quốc tế. Ảnh: Tiến Phát

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch sẽ được Công ty Tân Hồng tổ chức các chương trình tour tham quan TP. Nha Trang, tour ngoại thành thành phố Nha Trang, tour tham quan thành phố Nha Trang bằng xích lô, tour tham quan sông cái, làng quê.

Tàu biển quốc tế Coral Princess đưa 2.300 du khách đến Khánh Hòa. Ảnh: Tiến Phát

Ngoài ra, công ty còn tổ chức các dịch vụ xe trung chuyển tử Cảng quốc tế Cam Ranh đến khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh, các du khách sẽ được tự do lựa chọn đi tham quan khác,... Tàu sẽ rời đi vào chiều cùng ngày để đi tiếp đến Hong Kong (Trung Quốc).

Tàu Coral Princess đưa khách quốc tế đến Khánh Hòa. Ảnh: Tiến Phát

Tính đến hiện nay, Khánh Hòa đón 27 chuyến tàu biển quốc tế với 55.516 du khách lên bờ tham quan; Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Trước đó, tỉnh đã tung chương trình kích cầu 'Nha Trang - Khánh Hòa với chủ đề "Đến để yêu", chương trình kích cầu du lịch tỉnh Khánh Hòa công bố với hy vọng sẽ đón thêm ít nhất 1 triệu lượt du khách từ nay đến cuối năm 2024, sau khi sớm hoàn thành mục tiêu đón 9 triệu lượt khách.

Đến nay, Khánh Hòa đón 27 chuyến tàu biển quốc tế. Ảnh: Tiến Phát

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 3,6 triệu lượt, vượt 20% so với kế hoạch và khách nội địa là 5,4 triệu lượt, đạt 90% mục tiêu. Tổng doanh thu du lịch ước tính đạt 44.138,4 tỷ đồng, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước.