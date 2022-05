Tây Ban Nha phạt nặng các du khách tiệc tùng thâu đêm suốt sáng bất hợp pháp

Nhiều khách du lịch đang đối mặt với các khoản tiền phạt khổng lồ, vì tham dự các bữa tiệc thâu đêm suốt sáng bất hợp pháp tại quần đảo Balearic, theo nghị định mới "chống say xỉn". (Ảnh: Getty)

Nghị định "cấm say xỉn" nhằm ngăn chặn tổ chức tiệc tùng bất hợp pháp

Theo báo The Sun ngày 1/5, các khoản tiền phạt từ 251 Bảng Anh (hơn 300 USD) đến 25.000 Bảng Anh (hơn 31.000 USD), được áp dụng với những "tín đồ" tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, nhậu nhẹt tràn cung mây tại các thiên đường biển đảo rất hút khách du lịch ở quần đảo Balearic - nơi có 4 đảo lớn nhất gồm: Ibiza, Mallorca (Majorca), Menorca và Formentera.

Cảnh một bữa tiệc "hoang dã" tại Ibiza thời trước Covid-19. (Ảnh: Alamy)

Những người tổ chức tiệc thâu đêm suốt sáng bất hợp pháp có thể bị phạt tới 300.000 Euro (251.000 Bảng Anh - hơn 310.000 USD). Đồng thời các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống cũng có thể phải chịu mức phạt khổng lồ tương đương.

Về nghị định "cấm say xỉn", ông Mercedes Garrido - một quan chức chính quyền Balearic - nói: "Chúng tôi tìm kiếm các biện pháp để ngăn chặn tiệc tùng bất hợp pháp, đồng thời khiến các nhà tổ chức phải suy nghĩ kỹ trước khi lên kế hoạch mở tiệc".

Nhiều khách du lịch tới Ibiza đã quen và vẫn mong đợi tham gia vào cảnh tiệc tùng không hồi kết như thế này. (Ảnh: Alamy)

Theo nghị định "cấm say xỉn", đồ uống có cồn được giới hạn 6 ly mỗi ngày. Ai muốn uống thêm sẽ phải tự trả thêm tiền (với giá rất đắt).

Biện pháp giới hạn này đã được áp dụng tại các "Boozy pub crawls" (những quán rượu thường tổ chức các cuộc nhậu không hồi kết, với những nhóm bạn bè kéo nhau đi hết quán rượu này tới quán rượu khác, nhậu mỗi nơi vài chầu tới say xỉn, quậy phá…); tại các cửa hàng bán rượu từ 9 giờ rưỡi tối tới 8 giờ sáng và quảng cáo những bữa tiệc trên thuyền ở một số nơi.

Quần đảo Balearic với mục tiêu cải thiện hình ảnh các "resort tiệc tùng"

Các quan chức hàng đầu của Balearic nhấn mạnh rằng họ muốn cải thiện hình ảnh những "resort tiệc tùng" vốn chịu nhiều điều tiếng về các hành vi lố lăng, kệch cỡm và cảnh hỗn loạn do du khách say xỉn gây ra. Nhưng biện pháp này lại khiến các chủ khách sạn lo lắng, với lý do du khách vẫn có các lựa chọn thay thế bên ngoài những khu vực bị nghiêm cấm.

Giới chức Balearic đang thực thi các biện pháp nhằm cải thiện hình ảnh những "resort tiệc tùng" gây nhiều điều tiếng. (Ảnh: Getty)

Ông Mercedes Garrido và Chủ tịch Hội đồng Ibiza Vicent Marí cũng lưu ý thêm rằng: "Những thay đổi theo nghị định mới có thể được áp dụng dịp Hè 2022 này, nhằm vào cả các bên thu phí vào cửa (dự tiệc bất hợp pháp) và quảng cáo không giấy phép".

Có nghĩa là theo nghị định mới, những bữa tiệc nhỏ tập trung kiểu gia đình sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng các "Big do's" (tiệc tùng thâu đêm suốt sáng tập trung đông người, nhậu nhẹt say xỉn) vốn khiến giới chức quần đảo Balearic lo lắng bởi từng bùng nổ ngay cả trong thời Covid-19 đang căng thẳng, thì "hãy coi chừng!"

Theo nghị định mới, các "Big do's" (tiệc tùng thâu đêm suốt sáng tập trung đông người, nhậu nhẹt say xỉn) "hãy coi chừng!" (Ảnh minh họa: Ibiza Rocks)

Đây là một phần của biện pháp được thiết kế để trấn áp các hành vi "chống lại xã hội". Nó đang ảnh hưởng tới một số khu vực nghỉ dưỡng bao gồm cả Thủ phủ Palma của quần đảo Balearic, đảo Ibiza và thị trấn Magaluf.

Hiện tại hàng trăm khách du lịch Anh vừa tới quần đảo Balearic đang lâm vào tình huống khó xử, bởi họ tưởng rằng đi nghỉ theo kiểu "All Inclusive" (trọn gói) thì đồ ăn thức uống đều được "bao trả" nên có thể uống thỏa thích như trước đây…