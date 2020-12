Tây Ninh: Biểu tượng du lịch mới của miền Đông Nam Bộ

"Nàng công chúa ngủ quên bên sông Vàm Cỏ"



Hiếm có địa phương nào tại Đông Nam Bộ có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch như Tây Ninh. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với đường biên giới dài 240km giáp với Campuchia, Tây Ninh hiện sở hữu 16 cửa khẩu, trong đó có hai cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài và Xa Mát) kết nối trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Phnôm Pênh. Vùng đất thánh Cao Đài còn nằm trên tuyến đường xuyên Á – vốn là tuyến huyết mạch quan trọng trong việc tổ chức tour, tuyến du lịch của Việt Nam tới các nước ASEAN và ngược lại.

Nhiều chuyên gia nhận định Tây Ninh được thiên nhiên ưu đãi đến độ "muốn loại hình gì là có ngay loại hình đó để trải nghiệm". Trong khi đó, nơi đây cũng được mệnh danh là "vùng đất thánh" – nơi khởi phát của nhiều tín ngưỡng, tôn giáo đặc sắc không nơi đâu có được. Tây Ninh cũng đủ hoang sơ và bí ẩn với rừng Quốc gia Lò Gò – Xa Mát – khu vườn Di sản Asean với hệ sinh thái độc đáo, thung lũng Ma Thiên Lãnh – tiểu Tây Bắc của miền Đông, hay hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á: Hồ Dầu Tiếng, Núi Bà Đen – nóc nhà Nam Bộ,... đủ sức làm mê say những tâm hồn ưa xê dịch.

Nhưng trong một thời gian dài, tất cả lợi thế lại vẫn chỉ dừng lại ở dạng… tiềm năng, du lịch vẫn mang tính thời điểm, tập trung vào các dịp lễ hội, đa phần là khách nội địa với chỉ khoảng 30% khách lưu trú qua đêm.

Du lịch Tây Ninh thức giấc

Với chủ trương lấy phát triển du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Tây Ninh đã đưa ra chiến lược dài hạn đồng thời mở rộng cửa mời gọi các nhà đầu tư chiến lược chung tay đánh thức "mỏ vàng" đang còn ngủ quên trên vùng đất thánh.

Tại khu du lịch Núi Bà Đen, tháng 1/2020, Tập đoàn Sun Group chính thức đưa vào hoạt động hệ thống cáp treo hiện đại với nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Cáp treo Bà Đen không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn gia tăng trải nghiệm của du khách, mở ra nhiều cơ hội để du lịch Tây Ninh cất cánh. Giờ đây, bên cạnh những Ma Thiên Lãnh, chùa Bà Đen, hồ Dầu Tiếng…, người ta nói về ga Vân Sơn đẹp lạ, về những chuyến đi lướt giữa mờ ảo mây bay, những chương trình văn nghệ đặc sắc hay ẩm thực hấp dẫn trên đỉnh núi.

Chỉ sau chưa đầy một năm đi vào hoạt động, tuyến cáp mới đã trở thành "cú hích" quan trọng để "nàng công chúa" bên bờ Vàm Cỏ Đông chuyển mình ấn tượng. Ông Nguyễn Huy Cường - Phó Giám Đốc Sun World BaDen Mountain cho biết, mặc dù gặp khó trước cơn bão Covid-19 nhưng chỉ riêng 2 tháng đầu Quý 4 năm 2020, lượng khách tham quan Núi Bà Đen bằng cáp treo đã đạt hơn hơn 136.000 lượt khách, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2019".

Trong khi ngành du lịch của nhiều địa phương "lao đao" do dịch bệnh thì nhờ động lực từ các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group, Tây Ninh vẫn đạt được những con số lạc quan. Theo ông Nguyễn Thành Tiễn - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh, trải qua hai đợt cách ly do ảnh hưởng từ Covid-19, nhưng lượng khách du lịch đến với địa phương này trong năm 2020 ước tính vẫn đạt mức 4,7 triệu lượt (bao gồm cả khách tham quan và khách lưu trú), đạt 87% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tín hiệu tích cực được thể hiện ở 2,2 triệu lượt khách tới tham quan các khu, điểm du lịch nổi tiếng như Núi Bà Đen, Tòa Thánh,... Trong đó, khách đến tham quan khu du lịch Núi Bà Đen chiếm 98%. Dự đoán đến năm 2025, chỉ riêng KDL quốc gia Núi Bà Đen sẽ thu hút khoảng 5 triệu lượt khách/năm và tiếp tục tăng trưởng lên mốc 8 triệu lượt vào năm 2035.

"Hiện, tỉnh Tây Ninh đang ưu tiên phát triển đa dạng về du lịch. Xây dựng KDL quốc gia Núi Bà Đen trở thành một trung tâm du lịch đặc sắc, có khả năng cạnh tranh cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành du lịch theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với Quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị là sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án phát triển khu du lịch núi Bà Đen trở thành tâm điểm phát triển du lịch không chỉ của Tây Ninh mà còn của vùng Đông Nam bộ và cả nước" - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho hay.