Tây Ninh kiến nghị với Chính phủ 8 nhóm vấn đề để thúc đẩy tăng trưởng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm việc tại Tây Ninh

Ngày 12/5, Đoàn công tác của Chính phủ do ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, từ thực tế tình hình kinh tế xã hội quý I trên toàn quốc, kinh tế vĩ mô giữ ổn định, có mức tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn có một số lĩnh vực đang gặp khó khăn, như lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có dấu hiệu tăng trưởng thấp.

Đoàn công tác của Chính phủ muốn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Tây Ninh để có biện pháp tháo gỡ, nhằm hỗ trợ tỉnh thực hiện đạt được mục tiêu đề ra trong năm, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, kinh tế của tỉnh đang có bước phục hồi khá tốt sau đại dịch Covid-19.

Riêng quý I năm nay, kết quả đạt được khá toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP quý I đạt mức tăng trưởng 2,21%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 2,01% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1.672 triệu USD, đạt 24,35 so kế hoạch, giảm 18,62% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 4.086 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán, giảm 1,1% so cùng kỳ.

Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp dệt may ở Tây Ninh. Ảnh: Trúc Ly

Giải ngân vốn đầu tư công của Tây Ninh đạt hơn 1.150 tỷ đồng, đạt 28,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 25,1% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, mặc dù trong quý I, Tây Ninh đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế dương, nhưng chưa như mong muốn; thu ngân sách chưa đạt theo kỳ vọng.

Các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do thiếu đơn hàng, thị trường bị thu hẹp.

"Tỉnh Tây Ninh cũng gặp một số khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai, thu hút đầu tư, công tác quy hoạch, đầu tư công", ông Ngọc nói.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị với Đoàn công tác 8 nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành.

Tây Ninh mong Trung ương sớm tháo gỡ, hỗ trợ để tỉnh có bước phát triển ổn định hơn trong năm 2023, cũng như những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Tây Ninh cần nỗ lực nhiều hơn nữa, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Trần Khánh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Tây Ninh đạt 28,3%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng 14-15%).

So với kịch bản đề ra, GRDP cả nước khoảng 5-6%, thì bình quân chung cả nước chỉ đạt 3,34%. GRDP Tây Ninh chỉ đạt 2,21% là vẫn thấp hơn bình quân cả nước. Kể cả chỉ tiêu sản xuất công nghiệp trong 4 tháng của Tây Ninh chỉ tăng 2,01%, cũng ở mức thấp.

Việc đạt được kết quả tăng trưởng dương đã cho thấy nỗ lực rất lớn của Tây Ninh. Tỉnh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, Tây Ninh cần rà soát kỹ tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cùng các khó khăn vướng mắc tạo ra rào cản cho phát triển kinh tế.

"Trên cơ sở tổng hợp báo cáo kiến nghị của các tỉnh thành, Chính phủ sẽ giải quyết những vấn đề chung, trong đó có vấn đề riêng của từng địa phương như Tây Ninh", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ.