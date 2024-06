Taylor Swift đã biểu diễn đêm cuối cùng trong chuyến lưu diễn Eras tại London vào tối 23/7, với sự tham gia bất ngờ của bạn trai cô, Travis Kelce - cầu thủ bóng bầu dục của đội Kansas City Chiefs.

Taylor Swift đưa bạn trai lên sân khấu Eras Tour

Travis Kelce bất ngờ lên sân khấu biểu diễn cùng với bạn gái Taylor Swift. Ảnh: People.

Trong đêm diễn, Travis Kelce mặc bộ vest buổi sáng và đội mũ chóp cao, đã bế Taylor Swift lên trong phần chuyển cảnh ca khúc "I Can Do It With a Broken Heart" tại Sân vận động Wembley. Sau đó, anh đã biểu diễn một đoạn ngắn cùng với các vũ công của Taylor Swift, cũng mặc trang phục giống như Kelce.

Sau đó, Taylor Swift còn được Gracie Abrams, người bạn và thường là ca sĩ mở màn cho cô, cùng tham gia trên sân khấu. Họ đã cùng nhau song ca bài hát "Us" trong phần acoustic ngẫu hứng.

"Us" là một bài hát mà Taylor Swift và Gracie Abrams đã cùng sáng tác và biểu diễn cho album mới của Abrams mang tên "The Secret of Us" phát hành vào cuối tuần trước.

Sau đó, Taylor Swift tiếp tục biểu diễn một bài hát bất ngờ khác trong đêm, phiên bản acoustic của bài hát "Out of the Woods" từ album "1989" kết hợp ngắn gọn với một bài khác từ album đó là "Clean".

Đêm 23/6 đánh dấu buổi diễn cuối cùng trong ba buổi diễn tại Sân vận động Wembley. Tuy nhiên, Taylor Swift sẽ trở lại Wembley vào tháng 8/2024 với năm buổi diễn nữa để kết thúc chặng châu Âu của chuyến lưu diễn Eras.

Trước đó, trong buổi diễn đầu tiên tại London, Taylor Swift đã chụp ảnh selfie với Hoàng tử William, anh đã vui vẻ tổ chức sinh nhật lần thứ 42 của mình tại buổi hòa nhạc cùng các con George và Charlotte.

Tối 21/6, Hoàng tử William dẫn theo hai con lớn là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte, được ưu tiên vào hậu trường để giao lưu và chụp ảnh cùng siêu sao nhạc pop Mỹ. Ảnh: IG.

Theo People, Hoàng tử William và Taylor Swift đã có sự kết nối từ nhiều năm qua. Tại một sự kiện từ thiện ở Cung điện Kensington vào năm 2013, Hoàng tử nước Anh đã lên sân khấu với nữ ca sĩ 8X và ngôi sao Jon Bon Jovi rồi cùng hòa giọng. Công tước xứ Wales cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với giọng ca Fearless tại một sự kiện trang trọng vào năm 2023. Cũng từ đó, dân tình đoán rằng Hoàng tử William là một "fan ngầm" của ngôi sao đình đám người Mỹ.

Thậm chí, tại buổi hòa nhạc, khán giả ghi lại được khoảnh khắc Thân vương xứ Wales gạt bỏ hình tượng thành viên hoàng gia nghiêm túc để thả mình vào âm nhạc. William nhảy hết mình trong lúc Taylor trình diễn bản "hit" "Shake It Off". Đoạn video hút hơn 8,8 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 20 giờ chia sẻ.