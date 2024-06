"Inside Out 2" gây sốc khi thu về nửa tỷ USD

Tạp chí Hollywood Reporter đưa tin, tính đến ngày 22/6, "Inside Out 2" của Pixar đã chính thức soán ngôi "Dune 2" với Timothée Chalamet thủ vai chính, trở thành bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ từ đầu năm 2024. Với 285,6 triệu USD thu về tại thị trường này, "Inside Out 2" đang trên đà chinh phục kỷ lục mới. Trên toàn thế giới, bộ phim cũng đã đạt doanh thu ấn tượng 545 triệu USD chỉ sau hơn một tuần công chiếu, tuy vẫn còn kém "Dune 2" (712 triệu USD). Dự kiến "Inside Out 2" sẽ khép lại tuần thứ hai với tổng doanh thu toàn cầu lên tới 650-700 triệu USD. Tại Việt Nam, sức nóng của bộ phim cũng không hề kém cạnh khi dẫn đầu doanh thu phòng vé với 50 tỷ đồng sau 10 ngày ra mắt.

Không chỉ dừng lại ở đó, "Inside Out 2" còn có khả năng phá vỡ kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu tuần thứ hai cao nhất mọi thời đại. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về "The Super Mario Bros. Movie" với 92,3 triệu USD. Dù thành tích cuối cùng ra sao nhưng đây vẫn là một thắng lợi lớn cho Disney và Pixar, đặc biệt sau chuỗi phim có doanh thu không mấy khả quan đầu mùa hè.



Trong khi đó, "The Bikeriders" của Focus Features cũng không kém cạnh khi về đích ở vị trí thứ ba với 4 triệu đô la thu được từ 2.641 rạp chiếu trong ngày thứ Sáu và các buổi chiếu sớm. Dự đoán doanh thu mở màn từ 8 đến 10 triệu USD trong cuối tuần này được cho là hoàn toàn khả thi.

Ban đầu được Disney và 20th Century Studios phát hành, bộ phim về những người đam mê xe phân khối lớn do Jeff Nichols đạo diễn đã được kỳ vọng sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho mùa giải thưởng, với buổi ra mắt tại Telluride mùa thu năm ngoái và lịch chiếu mùa thu đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, nhà sản xuất New Regency đã quyết định trì hoãn bộ phim do các cuộc đình công ở Hollywood và tìm kiếm một nhà phân phối mới. Cuối cùng, "Bikeriders" đã được Focus của Universal tiếp nhận. Giờ đây, khi cuộc đình công của SAG-AFTRA đã kết thúc, dàn diễn viên toàn sao của bộ phim, bao gồm Austin Butler, Jodie Comer và Tom Hardy đã có thể tham gia quảng bá cho tác phẩm.

Sức hút của dàn diễn viên có lẽ đã bù đắp cho thời gian chờ đợi, mặc dù "Bikeriders" có kinh phí sản xuất lên tới 40 triệu USD. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình và khán giả, hứa hẹn một hành trình dài hơi tại phòng vé.

Ở các vị trí tiếp theo, "Bad Boys: Ride or Die" của Sony và Columbia dự kiến sẽ thu về 18,4 triệu USD trong cuối tuần thứ ba công chiếu, nâng tổng doanh thu nội địa lên hơn 150 triệu USD. Trong khi đó, "The Garfield Movie" vẫn tiếp tục trụ vững ở vị trí thứ tư, dự kiến thu về 3,2 triệu USD trong cuối tuần thứ năm và hướng tới cột mốc 85 triệu USD doanh thu nội địa. Cuối cùng, "Kingdom of the Planet of the Apes" vẫn duy trì sức hút ở vị trí thứ năm, dự kiến thu thêm khoảng 4 triệu USD trong tuần thứ bảy công chiếu, nâng tổng doanh thu nội địa lên hơn 160 triệu USD.